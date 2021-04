Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, i transiti che interesseranno il vostro sabato sembrano volervi garantire un buon tono vitale che dovreste portarvi dietro per qualche giorno! Nettuno, forte nella vostra luminosa orbita, vi garantisce qualche importante rinnovamento in uno degli ambiti più sottotono della vostra vita. Specialmente per quanto riguarda la sfera amicale, sembrate essere davanti ad una giornata che vi promette qualche nuova importante conoscenza, che con il tempo diventerà sempre più stabile e felice!

L’importante, come sempre, è che non vi tiriate indietro dal frequentare qualche nuovo ambiente!

Oroscopo Bilancia, 1 maggio: amore

La giornata di sabato sembra essere decisamente positiva per tutti voi Bilancia che nel corso degli ultimi giorni avete affrontato qualche difficoltà e litigio con la vostra dolce metà. Ritroverete quella sintonia momentaneamente persa, passando un bel sabato fuori porta o all’insegna dei bei sentimenti che vi tengono assieme.

Conoscerete anche un importante incremento del desiderio sessuale, spingendovi verso nuove appaganti vette in compagnia del partner!

Oroscopo Bilancia, 1 maggio: lavoro

Cari Bilancia, ha senso preoccuparsi del lavoro in un girono di festa? Certo che no, quindi evitate di farlo, fuorché non ci sia un problema molto grosso che solamente voi potete risolvere. Sembra, infatti, che nel corso della giornata potreste ricevere una telefonata di un collaboratore, specialmente se lavorate nell’informatica, anche se non è chiaro il soggetto della sua preoccupazione.

Ascoltatelo e non abbiate paura di chiudere la telefonata se ritenete che il problema non sia così tanto difficile da risolvere.

Oroscopo Bilancia, 1 maggio: fortuna

La Dea bendata non sembra avere un granché in serbo per voi, ma la vostra giornata non sembra affatto essere negativa, quindi non preoccupatevi! Per ora tutto va bene e sfidare la fortuna potrebbe causarvi qualche fastidio umorale.