Le voci di una crisi nel loro percorso si sono fatte insistenti dopo l’uscita da Uomini e Donne, e ora, dopo gossip e smentite, da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sarebbe arrivato un chiarimento su come stanno le cose. Lui ha rivelato cosa sta succedendo nella loro vita, secondo il suo punto di vista, e lei ha sottolineato la sua prospettiva sulla situazione. E non sarebbe proprio rose e fiori.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne

“Sto scoprendo dei suoi lati inaspettati, soprattutto quando qualcosa la infastidisce“: è così che Riccardo Guarnieri commenta la sua situazione con Roberta Di Padua due mesi dopo l’uscita dal dating show di Maria De Filippi.

Parole, impresse in un servizio della rivista Uomini e Donne Magazine, che ricalcherebbero il profilo di una crisi. Nella sua intervista, Guarnieri ha dipinto un quadro piuttosto incerto sul loro rapporto: “Sento Roberta un po’ lontana“, ha dichiarato, tratteggiando così il ritratto di un periodo non facile.

E pensare che, poco tempo fa, i due erano tornati sui social a smentire le voci di una presunta crisi, mentre tutt’intorno al loro rapporto non si sono mai spenti i riflettori e gli interrogativi del pubblico.

Roberta Di Padua parla di Riccardo Guarnieri

Dal canto suo, allo stesso magazine Roberta Di Padua avrebbe confessato di aver vissuto parentesi di forte incomprensione con Riccardo Guarnieri. Attriti che, stando a quanto emerso sulle sue dichiarazioni, si sarebbero consumati in questi mesi lontano dalle telecamere e riguarderebbero anche un altro volto di Uomini e Donne: l‘ex cavaliere Armando.

Queste le parole della donna, come riporta Fanpage: “Abbiamo avuto una forte discussione. Il giorno stesso della nostra uscita, per trasparenza, ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dati i sentimenti che provavo per un‘altra persona.

Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno, e non perché avessi qualcosa da nascondere (la redazione ha sempre saputo che in amicizia io e Armando ci sentivamo), ma perché volevo che il momento della scelta fosse solo nostro. Qualche settimana fa Riccardo mi ha rivelato di aver “confessato” tutto alla redazione… Mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’é la complicità che, dal canto mio, dopo quello che ha fatto é venuta meno…“.

Stando a questo scenario, Roberta Di Padua avrebbe rivelato di vedere tutto con un’ottica diversa, e questo la porterebbe a non sopportare più alcuni. “difetti” di Guarnieri: “C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti“.

