Tommaso Zorzi cavalca il successo in tv e si trasferisce: le foto della nuova casa in centro a Milano

Si continua lungamente a parlare di Tommaso Zorzi, ormai il cavallo di battaglia di Mediaset che sembra avergli posto nelle mani lo scettro degli scettri. Sulla scia di Barbara d’Urso e Maria De Filippi, Tommaso Zorzi appare dappertutto, un po’ come opinionista, un po’ da conduttore, un po’ da concorrente. Certo la vita sul piccolo schermo lo impegna ma è indubbio che sia anche particolarmente gratificante, anche economicamente parlando.

Reduce del successo riscosso a Riccanza, di certo la liquidità non sembra essere mai mancata a Zorzi che ora però, sulla cresta dell’onda di Mediaset, si concede una nuova casa.

Tommaso Zorzi si trasferisce in centro a Milano: la nuova casa

Di ieri le ultime stories su Instagram di Tommaso Zorzi che con un po’ di sana nostalgia inquadrava la sua abitazione, quella che siamo stati soliti vedere per lungo tempo, una dimora storica “teatro” di numerose dirette che hanno reso celebre i siparietti dell’influencer e ora volto di punta di Mediaset.

Porta Venezia: il nuovo quartier generale di Tommaso Zorzi

Così Zorzi, che si prepara a cavalcare il successo dal punto di vista della sua carriera televisiva ormai più che lanciata (e non poco “criticata” da chi teme che la sua attuale sovraesposizione possa giocargli in sfavore) cambiando casa.

Il giovane Zorzi si è infatti trasferito in una centralissima casa in quel di Milano, nel rinomato quartiere di Porta Venezia.

Bella, luminosa, grande: tante stanze dove riposarsi dopo le dirette televisive e che sicuramente diventeranno il palcoscenico delle sue quotidiane dirette social. Molto felice del cambio, Tommaso Zorzi festeggia l’approdo nel cuore milanese con in mano una tequila e soffermandosi con le inquadrature su una particolare libreria che occupa tutta la parete dell’ingresso, un bello sfondo che non ci si aspetta altro che vederlo abitato dalla Zorzi & Co., la grande famiglia dell’influencer tra madre, sorella e amici per la pelle.