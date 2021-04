Torna in onda questa sera Carlo Conti, uno dei conduttori di punta della Rai. Il programma è Top Dieci, alla sua seconda puntata della seconda edizione. “Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? Due squadre di celebrities si affrontano per scoprire curiosità̀ di ogni tipo: musica, cinema, spettacolo e tanto altro. Nel segno dell’attualità, ma anche del ricordo“, scrive la Rai per raccontare la trasmissione.

Top Dieci: le date delle prossime puntate con Carlo Conti

Oltre alla puntata di Top Dieci, la prima, andata in onda lo scorso venerdì 23 aprile 2021, ci sono ancora ben cinque puntate nel programma di Carlo Conti e della Rai per questo show alla sua seconda edizione:

Seconda puntata di Top Dieci: venerdì 30 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata di Top Dieci: venerdì 7 maggio 2021, ore 21,25

Quarta puntata di Top Dieci: venerdì 14 maggio 2021, ore 21,25

Quinta puntata di Top Dieci: venerdì 21 maggio 2021, ore 21,25

Sesta puntata di Top Dieci: venerdì 28 maggio 2021, ore 21,25

Top Dieci: gli ospiti di questa sera venerdì 30 aprile 2021

Come sempre anche durante questa puntata ci saranno due squadre a sfidarsi per aggiudicarsi la puntata.

Della prima squadra faranno parte Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Nella seconda invece vedremo Anna Tatangelo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. La Tatangelo e la Salerno sono abituate a collaborare in squadra visto che insieme sono spesso ospiti di Enrico Papi su Tv8.

La puntata avrà anche un ospite d’eccezione. Durante la serata i fan potranno anche seguire Umberto Tozzi che verrà intervistato da Carlo Conti. Il cantante racconterà la sua vita attraverso le classifiche dei suoi grandi successi.

I fan potranno scoprire di più su uno dei cantanti più noti della canzone italiana.