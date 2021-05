Il mese di maggio ci saranno importanti novità in merito alle serie tv nel catalogo che il colosso dello streaming Amazon Prime Video presenterà ai suoi tanti abbonati italiani. Ecco tutti i titoli per Amazon Prime Video.

Dopo il grande successo del mese di aprile 2021 quando Lol – Chi ride è fuori è riuscito a diventare un fenomeno di costume nel nostro Paese a suon di risate e meme, anche nel mese di maggio 2021 la piattaforma video di Jeff Bezos presenterà novità interessanti per gli utenti italiani che hanno sottoscritto un abbonamento per la piattaforma di streaming.

Il 7 maggio 2021 verrà rilasciata la prima stagione della serie originale Amazon Prime, coprodotta con Constantin Television, tanto attesa. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è un nuovo adattamento dell’omonimo libro autobiografico di Christiane Vera Felscherinow, nota con lo pseudonimo di Christiane F, da cui è stato tratto anche un film cult del 1981, anch’esso disponibile in streaming su Prime Video, che ha segnato un’epoca e fatto conoscere al mondo quelle che erano, e purtroppo restano, delle piaghe della società dei nostri tempi come la prostituzione e la tossicodipendenza tra i giovani.

Altro titolo molto atteso e che si preannuncia molto interessante è The Underground Railroad, in uscita il 14 maggio del 2021. La serie tv statunitense è stata scritta e ideata da Barry Jenkins affermatosi agli occhi della critica cinematografica mondiale nel 2016 per la direzione e scrittura del film capolavoro Moonlight, vincitore di 3 premi oscar tra cui quella alla miglior sceneggiatura non originale. La trama della serie tv prende spunto dal romanzo del 2016 La ferrovia sotterranea scritto da Colson Whitehead, che segue le vicende di due schiavi in fuga dalla Georgia adattandone la storia con nuove sfumature.

Ecco l’intero elenco delle serie tv in uscita sul catalogo multimediale di Amazon Prime Video nel mese di maggio 2021: