Anna Tatangelo in una veste intima e personale: così la cantante si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante, oltre a ripercorrere la sua carriera e a presentare il nuovo singolo Serenata, si lascia andare anche a dolcissime dichiarazioni sul figlio Andrea. “Mi ha dato la forza di superare tantissime cose” spiega, sbilanciandosi anche sul suo desiderio di maternità.

Anna Tatangelo: dalla carriera alla vita da mamma

Cantante, presentatrice e showgirl, la carriera di Anna Tatangelo ha vissuto mille vite tra successi e apprezzamenti continui nel mondo della musica e dello spettacolo.

Numerosi i suoi successi discografici, dalle storiche Essere una donna e Ragazza di periferia a Serenata, il suo ultimo singolo uscito ieri. Una vita vissuta sempre all’insegna della musica, la sua fedele consigliera e compagna di viaggio, passione condivisa anche con l’ex compagno Gigi D’Alessio.

La fine della loro storia d’amore ha suscitato scalpore, ma di quegli anni spensierati vissuti l’uno al fianco dell’altra resta il frutto più prezioso: il figlio Andrea, nato nel 2010. Un amore puro e incondizionato quello che unisce la cantante al piccolo di casa, ma per lei il desiderio di maternità non si è esaurito del tutto.

Il rapporto con il figlio Andrea

Nel cuore di Anna Tatangelo, però, c’è spazio solo ed esclusivamente per il figlio Andrea. Un rapporto speciale quello che li unisce, come rivela la cantante: “È come se a tratti le mamme danno la forza ai figli, ma tante volte posso dire il contrario: lui mi ha dato la forza di superare tantissime cose. Ti cambiano le priorità: la realtà è un’altra“.

Sebbene la relazione con Gigi D’Alessio sia naufragata, il desiderio di ricostruire una famiglia e di maternità rientrano ancora nella mente della Tatangelo: “Mi piacerebbe, ho 34 anni, quindi è un obiettivo nella vita.

Noi donne ce li prefissiamo e non smetto mai di pensare alle cose belle che possono succedere nella vita. Non è che perché una cosa è andata male non ci pensi più, però non bisogna mai smettere di coltivare i tuoi valori“. L’eventualità di diventare nuovamente madre non la spaventa minimamente e anche il piccolo Andrea sarebbe pronto ad accogliere un fratellino o una sorellina: “Io sono dell’idea che con i figli bisogna parlare. Io con Andrea parlo di tutto e ascolto tanto: i suoi stati d’animo a prescindere dalle parole, e stiamo costruendo un bel rapporto“.

