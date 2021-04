Anna Tatangelo è tornata a parlare di uno degli “uomini” più importanti della sua vita, forse del più importante: suo figlio Andrea. In queste ore infatti la cantante ha condiviso un tenero collage di foto che la ritrae in compagnia del ragazzino e ha commentato con un lungo messaggio il rapporto che li unisce. Fra ringraziamenti e promesse, Anna ha mostrato un lato di sé che i fan che la seguono da tempo conoscono bene e che emerge sempre quando si parla del figlio.

Anna Tatangelo, poco spazio alle relazioni: si dedica ad Andrea

L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per Anna Tatangelo. Un anno fa la fine della sua relazione con Gigi d’Alessio e il lockdown vissuto insieme alla famiglia nella consapevolezza di voler dedicare tutta se stessa al figlio Andrea.

Poi un lungo periodo senza più avere notizie sulla sua vita sentimentale, fino a pochi giorni fa quando il suo nome è stato affiancato a quello di un rapper.

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori” ha dichiarato con convinzione Santo Pirrotta a Ogni Mattina facendo andare la cantante su tutte le furie. Contrariata per le notizie riportate senza cognizione di causa, Anna ha infatti condiviso un lungo messaggio su Instagram, dichiarandosi intenzionata alla diffida.

Anche nelle ultime ore la cantante ha messo mano ai profili social per scrivere un lungo pensiero, ma questa volta l’argomento è di tutt’altra natura.

Anna Tatangelo ad Andrea: “Dietro la donna che sono ci sei tu”

Anna Tatangelo è una mamma orgogliosa, che non perde mai occasione di parlare positivamente del suo amato figlio. In queste ore, i suoi fan hanno accolto con entusiasmo il suo ultimo post, dedicato proprio ad Andrea, il bambino avuto nel 2010 con Gigi D’Alessio. “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa…Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu” ha scritto la donna all’inizio della sua “lettera social”.

“Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata. Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere” ha continuato aprendo pubblicamente il suo cuore.

Tatangelo: “Due anni pieni di cambiamenti” e una grande promessa

La separazione fra la Tatangelo e Gigi D’Alessio ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche su Andrea, che si è trovato a vivere improvvisamente con solo uno dei due genitori in un momento già di per sé complesso.

“Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile” ha riconosciuto la donna mostrando le sue debolezze.

Anna ha inoltre colto l’occasione per rassicurare l’amato figlio su una promessa che sembrerebbe legarli da tempo. “Ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso– ha ammesso- ma che ti prometto faremo”. Pandemia permettendo quindi, possiamo già immaginare che nei prossimi tempi vedremo Anna e Andrea divertiti sulle giostre del noto resort parigino.

Il rapporto mamma-figlio: l’orgoglio di Anna Tatangelo

La cantante non tema ormai da tempo di mostrare le sue fragilità a chi la segue quotidianamente e sicuramente i suoi fan lo apprezzano. Durante gli ultimi mesi però sembra che la Tatangelo sia riuscita a ridimensionare alcune sue debolezze: “Ho imparato nel tempo a trovare il lato migliore delle cose”.

Dopo mesi trascorsi a stretto contatto con il figlio Andrea, Anna Tatangelo si dice felice del loro rapporto. “Uniti più che mai”, madre e figlio hanno avuto l’opportunità di “parlare molto” e la donna sembra aver scoperto nuovi aspetti del carattere del figlio.

“Delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto” ha ammesso la donna, prima di concludere con una dolce frase d’affetto il suo messaggio. “Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita. Mamma” ha concluso.