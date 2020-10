Le circostanze sono più forti a volte della volontà stessa si potrebbe dire. Così Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si trovano fianco fianco alla comunione del figlio Andrea. L’occasione è speciale e oltre ad aver permesso ai due ex di trovarsi di nuovo l’uno al fianco dell’altro ha fatto sì che i due vivessero insieme un momento particolarmente felice della vita del figlio.

La prima comunione di Andrea riunisce la famiglia

Una festa bellissima e di certo non si può dire che parte della bellezza non sia dovuta al rinnovato “ritratto di famiglia”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, una delle coppie del mondo della musica che più di tutte ha fatto sognare i fan con il loro amore, sebbene non siano più una coppia ormai già dalla scorsa primavera, sono tornati a ridere felice insieme grazie al figlio Andrea.

Il messaggio di mamma Anna Tatangelo

Il piccolo, 10 anni, ha infatti festeggiato insieme ai genitori la sua prima comunione in un contesto paradisiaco. “Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce… poi esiste la real Life, esisti tu.

Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso – scrive Anna Tatangelo sui social, allegando uno degli scatti insieme al figlio fatti proprio in questo giorno speciale – Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi hai cambiato la vita… me la riempi di coccole, di sorrisi e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere“.

Un lungo messaggio emozionante scritto da mamma a figlio: “Ti amo più della mia vita! Auguri Amore Mio“.

Anna Tatangelo e il figlio Andrea nel giorno della sua prima comunione. Fonte: Instagram

Gli auguri di papà Gigi D’Alessio

“Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia“, scrive invece Gigi D’Alessio allegando anche lui numerose fotografie del giorno speciale per il figlio Andrea.

Il piccolo Andrea, 10 anni, e suo papà Gigi D’Alessio nel giorno della sua prima comunione. Fonte: Instagram

