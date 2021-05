Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, qualche nube sembra voler rendere un po’ problematica la vostra domenica. Plutone e Marte dissonanti provocheranno degli importanti rallentamenti ai vostri piani e progetti, sia per la giornata che per il futuro. All’interno della sfera famigliare, poi, sembrano potervi attendere delle fastidiose seccature in merito a qualche problema del passato mai risolto.

Tuttavia, potrete contare sul vostro notevole e naturale carisma, leggermente accentuato da qualche buon transito, che vi permetterà di evitare crisi dannose.

Leggi l’oroscopo del 2 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 2 maggio: amore

In ambito amoroso non vi attende nulla di positivo o negativo nel caso siate impegnati, cari amici della Bilancia. La giornata procederà tranquillamente, senza che dobbiate impegnare energie in fastidiosi litigi. Tuttavia, cari single state attenti a non puntare troppo in alto nel corso di domenica perché gli astri frenano le vostre belle iniziative.

Le nuove relazioni potrebbero subire dei brutti colpi da parte del destino, state attenti.

Oroscopo Bilancia, 2 maggio: lavoro

Potrebbe proprio essere a causa di qualche pensiero lavorativo che la vostra domenica fatica a decollare. Cercate di non preoccuparvene, perché trovare una soluzione potrebbe essere pressoché impossibile e riempirvi solamente la testa rendendovi distratti e disattenti. Provate, piuttosto, a dedicarvi alla tranquillità e al recupero delle energie, ne potreste aver bisogno la prossima settimana.

Oroscopo Bilancia, 2 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna non è particolarmente presente nella vostra giornata, trovandosi molto affaccendata con altri segni più in difficoltà. Evitate le spese non programmate e gli investimenti azzardati.