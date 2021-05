Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari Pesci, siete ancora davanti ad una giornata all’insegna dei vostri progetti per il futuro! Venere, Urano, Marte, Nettuno e Plutone vi garantiscono un paio di buone intuizioni sulle strade da intraprendere per ottenere ciò che cercate maggiormente! I progetti con la vostra dolce metà inizieranno a decollare nel corso di questa bella domenica, qualsiasi cosa stiate pensando di iniziare.

Buone prospettive lavorative vi attendono, seppur si tratti di una giornata di festa, con qualche nuova idea per dei lavori entusiasmanti, soprattutto se siete dei lavoratori autonomi.

Oroscopo Pesci, 2 maggio: amore

Molto bene per quanto riguarda le relazioni di lunga data, carissimi Pesci! Se state pensando a qualche bel progetto, questo troverà anche il suo concreto inizio, che sia il raggiungimento di un nuovo livello relazionale o l’allargamento della vostra famiglia! Qualche novità potrebbe anche attendere voi amici single, specialmente nel caso siate alla ricerca dell’amore eterno e non di una rapida avventura.

Oroscopo Pesci, 2 maggio: lavoro

Nel caso svolgiate un lavoro creativo e autonomo, qualche nuova idea animerà il vostro maggio proprio a partire da questa domenica! Quel nuovo progetto potrebbe portarvi sulla buona strada del successo, impegnatevi! Nel caso siate, invece, dipendenti vi aspetta una bellissima domenica, non pensate al lavoro che vi attende lunedì.

Oroscopo Pesci, 2 maggio: fortuna

In questo bel contesto domenicale, amici nati sotto il segno dei Pesci, potrete contare anche sul supporto della Dea bendata della fortuna!

Non aspettatevi delle grosse sorprese, ma il sole illuminerà il vostro futuro, rendendovi la via più chiara e semplice da percorrere.