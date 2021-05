Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Marte è fortissimo nei vostri piani astrali, carissimi Scorpione, con un notevole ed importante influsso positivo! Grazie al pianeta rosso potrete contare su un buon aiuto per affrontare tutti quei piccoli problemi che potrebbero colpirvi nel corso di domenica. La salute è particolarmente accentuata, così come il benessere all’interno dei rapporti che animano il vostro bel cuore.

Una nuova energia vi spingerà fino alla fine giornata, permettendovi di organizzare qualcosa di bello per ritrovare un po’ di tranquillità e pace dopo qualche giorno faticoso.

Oroscopo Scorpione, 2 maggio: amore

Grazie alla buona posizione di Plutone e Nettuno nei vostri progetti celesti della domenica, conoscerete un buon incremento della vostra attrattività. Nel caso foste single, cari Scorpione, buttatevi a cuore leggero in quella che sembra una florida possibilità di conquista.

Il vostro intuito vi spinge spesso sulle giuste strade, non abbiate paura di intraprenderle!

Oroscopo Scorpione, 2 maggio: lavoro

La settimana lavorativa passata potrebbe avervi lasciato un po’ di amaro in bocca, ma evitate di concentrarvici anche nel corso della domenica. La prossima settimana e, in generale, il mese di maggio vi garantiscono delle buonissime opportunità, ma dovrete poter contare su un buon livello di energie mentali per riuscire ad incanalarle a vostro favore.

Oroscopo Scorpione, 2 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva, ma si trova in una posizione leggermente problematica per il vostro segno.

Potreste avvertire un leggero influsso sfortunato in giornata, ma nulla di eccessivamente negativo o che avrà importanti ripercussioni future.