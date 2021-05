Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, se speravate in una domenica tranquilla e rilassante, gli astri non sembrano volervi accontentare purtroppo. Alcuni transiti celesti sembrano volersi porre in dissonanza con il vostro segno, seppur possiate ancora contare su un buon numero di influssi che mitigheranno parzialmente gli effetti negativi.

Alcuni momenti di puro sconforto e incertezza sembrano potervi colpire nel corso di questa nuvolosa giornata, causandovi notevoli imprevisti talvolta difficili da affrontare. Marte e Plutone si ergono a vostri difensori maggiori, garantendovi la grinta e la fortuna per togliervi dai problemi senza contraccolpi.

Oroscopo Toro, 2 maggio: amore

I primi giorni di maggio, cari Toro, saranno fondamentali per comprendere a fondo cosa vogliate da una relazione e quali siano i vostri veri sentimenti nel caso ne abbiate già una.

Potreste, insomma, trovarvi davanti all’evidenza che quello che avete non vi soddisfa così tanto, spingendovi a prendere una decisione che potrebbe rivelarsi sofferta. Non abbiate paura di soffrire, perché in futuro ritroverete un nuovo livello di felicità che vi farà dimenticare tutte le sofferenze.

Oroscopo Toro, 2 maggio: lavoro

Il lavoro non vi toccherà questa domenica, amici del Toro. Sarete presi a fronteggiare il vostro brutto umore e gli imprevisti che il destino vi pone di fronte. Siete degli impetuosi guerrieri e non vi fate abbattere dalle sfide, quindi non vi troverete in un contesto così tanto stressante, non preoccupatevi!

Anche Nettuno vi assiste, accentuando il vostro buon senso e la capacità di adattamento.

Oroscopo Toro, 2 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi assiste, ma non così tanto profondamente. I veri promotori della vostra smisurata fortuna in giornata saranno i buoni transiti di Marte e Plutone, ma non aspettatevi fortune economiche. Piuttosto, vi aiuterà a superare le sfide della giornata.