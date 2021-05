La notizia è arrivata pochi giorni fa attraverso un dolcissimo annuncio su Instagram: Lorella Boccia e Niccolò Presta saranno presto genitori. L’ex ballerina di Amici è al settimo cielo per il lieto evento prossimo a realizzarsi e, ospite oggi pomeriggio a Verissimo, annuncia anche il sesso del nascituro.

Il periodo d’oro di Lorella Boccia

La giovane quanto innamoratissima coppia composta da Lorella Boccia e Niccolò Presta è pronta ad accogliere una nuova vita. L’ex ballerina di Amici e il figlio dell’agente dello spettacolo Lucio Presta saranno presto genitori, come annunciato pochi giorni attraverso un dolcissimo post su Instagram.

È ancora mistero sul sesso del primo figlio della coppia, intanto però possono godersi questi mesi di lunga attesa circondati dall’affetto e dall’amore di amici, parenti e dei loro numerosissimi followers.

Nel nuovo appuntamento in onda questo pomeriggio su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo proprio Lorella Boccia. Per lei è un periodo d’oro e non solo per la lieta notizia annunciata. La ballerina debutterà infatti su Italia 1 in qualità di conduttrice al timone del late show tutto al femminile Venus Club: una nuova esperienza televisiva che testerà il suo multiforme talento.

Lorella Boccia annuncia il sesso del nascituro

In studio da Silvia Toffanin, Lorella Boccia esprime tutta la sua gioia all’idea di diventare mamma: “Sono incinta. Sono molto felice, non ho ancora realizzato. Ormai sono entrata nel 4° mese e dovrei esserne cosciente, ma non è ancora così. Me la sto vivendo, sono felice. Quando l’ho saputo non sapevo come reagire, quindi mi sono paralizzata“.

È stata una notizia inattesa anche per il compagno Niccolò Presta che, quando la incontrò per la prima volta, le assicurò di avere tutt’altra idea: “Quando l’ho conosciuto mi ha detto: ‘Ti amo, sei la donna della mia vita ma devo già dirti una cosa: non voglio sposarmi e non voglio figli, ma so che ti amo e che sei la donna della mia vita’.

Era già molto chiaro, ma un anno dopo ci siamo sposati e adesso sono incinta. L’amore fa cambiare idea ed è adesso l’uomo più felice del mondo“.

Successivamente, a sorpresa anche della stessa Silvia Toffanin, ignara di tutto, la Boccia annuncia al mondo il sesso del nascituro: “È una femmina. Niccolò sognava una bimba, mi ha costretta a parlare alla pancia al femminile. Ha fatto proprio le macumbe ed è uscita femmina.

Io non me lo sentivo, lui invece sì“.

Approfondisci

Lorella Boccia incinta, l’ex allieva di Amici aspetta un figlio da Niccolò Presta: l’annuncio su Instagram