Amiche e nemiche, amore e odio, allontanamenti e riavvicinamenti: questo e molto altro è la travagliata amicizia tra Serena Grandi e Corinne Cléry. A Verissimo le due attrici ripercorrono la lunga e articolata storia del loro rapporto, segnato anche dall’amore per il medesimo uomo e dai suoi tradimenti. “Le amanti erano intorno a noi“, confessa la Grandi.

Serena Grandi e Corinne Cléry: storia di un’amicizia

La storia di amicizia che unisce Serena Grandi e Corinne Cléry è davvero esemplare nel suo genere. Le due attrici, icone indiscusse del cinema italiano ed internazionale, sono state infatti spesso al centro delle chiacchiere e degli scandali per il loro rapporto a tratti d’amore, a tratti d’odio.

Allontanamenti e riavvicinamenti, battibecchi a distanza e lunghi periodi di silenzio, sino ad una riappacificazione che sembra voler dire una sola cosa: nonostante gli attriti del tempo, la loro amicizia non è stata minimamente scalfita. Anzi, molto probabilmente si è ancor più fortificata e ad oggi entrambe possono ridere e sorridere delle incomprensioni del passato e guardare con pace e serenità il presente e il futuro.

Ospiti quest’oggi nel salotto di Verissimo, Serena Grandi e Corinne Cléry si raccontano a Silvia Toffanin ripercorrendo, senza filtri, la storia della loro amicizia.

Serena Grandi su Beppe Ercole: “Sono stata ingenua“

Le due dive del cinema raccontano il suo rapporto attuale, a tratti fraterno dopo tanto astio: “Prima eravamo amiche, poi nemiche è brutto, ma avevamo litigato perché siamo due caratterini. E poi amiche ma molto più di prima: quasi sorelle“. Il pomo della discordia che ha minato la loro amicizia è stato un uomo, Beppe Ercole. Entrambe lo ritraggono come un playboy e sempre circondato da ragazze, come racconta anche la stessa Serena Grandi: “Ero così bella, perché mi faceva le corna?

Non l’ho mai capito, vorrei che qualcuno mi desse delle spiegazioni. Non me ne ero mai accorta“.

L’attrice rivela anche di aver scoperto della presenza di presunte amanti nelle fotografie del battesimo del figlio Edoardo. “Le amanti erano intorno a noi – spiega la Grandi di fronte a una Silvia Toffanin sconvolta. – C’erano le foto del battesimo e ho detto: ‘Non ci credo, erano tutte lì in fila’. Io sono stata ingenua, non me ne sono mai accorta: è stato bravo lui o sono stata cretina io“.

Anche Corinne Cléry tradita dal marito

Ma Beppe Ercole ha fatto breccia anche nel cuore di Corinne Cléry, pochi anni dopo la fine del matrimonio con Serena Grandi.

L’attrice francese spiega di essersi trovata nella medesima posizione della collega, anch’essa tradita dal marito: “Anche in mezzo alla mia relazione c’erano sempre delle amanti. Questa signora poi ha finalmente depositato le armi perché non era un fatto di amore. Davanti all’amore bisogna anche saper rinunciare, ma era veramente un mutuo soccorso. Giuseppe non sapeva stare da solo. Ma con me questa signora non ha avuto assolutamente vita facile. Giuseppe è nato birichino: forse aveva un po’ dio insicurezza perché avere due donne così non è facile“.