Lunedì 3 maggio 2021 sarà trasmessa per la prima volta la nuova serie tv prodotta da Indigo Film con la collaborazione di Rai Fiction. Chiamami ancora amore andrà in onda lunedì 3 maggio 2021 alle dalle ore 21:20 su Rai1.

Chiamami ancora amore: quando va in onda

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli la miniserie tv italiana sarà composta da 6 episodi che verranno trasmessi per 3 lunedì consecutivi su Rai 1 a partire dal 3 maggio 2021. Ecco quindi la messa in onda:

Lunedì 3 maggio: 1 e 2 episodio

Lunedì 10 maggio: 3 e 4 episodio

Lunedì 17 maggio: 5 e 6 episodio

Chiamami ancora amore: la trama e gli attori

La trama della serie tv vede i due protagonisti, Anna ed Enrico, interpretati da Greta Scarano e Simone Liberati, alle prese con una crisi conflittuale che sta minando le loro certezze e di conseguenza la loro famiglia, composta da loro due e da un figlio.

Come dichiarato dall’ideatore della serie Giacomo Bendotti, la stessa mette al centro un passaggio delicato che capita di attraversare a tante coppie e rappresenta un momento di trasformazione mista ad un conflitto che tende a minare tutto. Nelle sei puntate scopriremo come e se i protagonisti riusciranno o meno a modellarsi ed a cambiare per salvaguardare il legame che li lega.

Al cast si unisce anche la grande attrice, molto apprezzata dal pubblico, Claudia Pandolfi, che interpreta l’assistente sociale che ha il duro compito di stabilire a quale dei due coniugi affidare la custodia del figlio.

Chiamami ancora amore: le anticipazioni

Nel primo episodio di Chiamami ancora amore , come riportato dal sito di RaiPlay, vedremo quanto segue: “Dopo undici anni di matrimonio Anna ha deciso di lasciare Enrico proprio il giorno in cui il marito le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Anna accetta di partecipare alla festa, per non umiliare Enrico e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta.

Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare”.

Nel secondo episodio di Chiamami ancora amore il pubblico televisivo che seguirà la serie vedrà: “Anna ed Enrico ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda“. Rivela la Rai: “Sarà un’assistente sociale, Rosa Puglisi, a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima e Rosa decide di partire dall’inizio, ripercorrendo la loro storia dal primo incontro”.