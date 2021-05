Acque agitate a L’Isola dei Famosi: a tenere banco ancora una volta è l’insofferenza, sempre più manifesta, di Gilles Rocca in Honduras. L’attore, dopo le nomination ricevute all’unanimità nella scorsa puntata, ribatte colpo su colpo alle accuse degli opinionisti. Ed è infuocato lo scontro con Tommaso Zorzi, punzecchiato dall’attore: “La mia vita non va avanti grazie ai followers“.

L’insofferenza di Gilles Rocca

La decisione del gruppo dei “primitivi” di votare Gilles Rocca all’unanimità nella puntata scorsa tiene ancora banco a L’Isola dei Famosi. L’attore nelle ultime settimane è apparso stremato, stanco soprattutto psicologicamente per il suo percorso in Honduras ed intenzionato ad andare via.

Per questo, da quanto è emerso dalle nomination della passata puntata, l’attore avrebbe chiesto ai suoi compagni di gruppo di nominarlo per portarlo al televoto. Detto, fatto: la decisione ha suscitato scalpore soprattutto in studio, con gli opinionisti che hanno attaccato questa presa di posizione del gruppo, considerata non congrua con lo spirito e le regole del programma.

Nel mirino del gruppo è finita soprattutto Miryea Stabile, che ha ammesso in diretta che Gilles Rocca avrebbe chiesto a tutti di essere eliminato.

E per questo la ragazza è stata additata dai compagni di gruppo come bugiarda.

Gilles Rocca contro gli opinionisti

Nella puntata di questa sera Ilary Blasi riprende il filo del discorso, spiegando al gruppo dei “primitivi”: “Non potete dare della bugiarda a Miryea, perché in qualche modo Gilles ve l’ha chiesto“. E, successivamente, prende parola Elettra Lamborghini che fa notare a Rocca come, anziché farsi votare dal gruppo, avrebbe fatto più bella figura a ritirarsi dal gioco. Piccata la risposta contro la cantante: “Ci sono tanti vincoli Elettra, lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara, io non posso permettermelo“.

Dallo studio anche Tommaso Zorzi interviene attaccando il gruppo e difendendo Miryea: “A me quello che non piace è che voi approfittiate di Miryea del tutti contro uno perché i grandi paracu*i siete voi. Quello che è successo durante le nomination è evidente“.

L’attacco a Tommaso Zorzi: “Vatti a documentare“

Sentendosi attaccato, Gilles Rocca controbatte alle parole di Tommaso Zorzi specificando come l’influencer abbia fatto il Grande Fratello Vip e come, di conseguenza, conosca benissimo determinate dinamiche dei reality.

Ma l’opinionista lo zittisce subito dicendo come non sia il caso di mettere sempre in mezzo la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. Ma l’attore, punzecchiandolo, chiede a Zorzi: “Hai fatto quello nella vita, che devo guardare?“.

“Senti Gilles, perché te nella vita che hai fatto? Meno male che c’è Gilles Rocca…” la risposta dell’opinionista. E l’attore va ancora all’attacco: “A parte i followers, per il resto cos’hai fatto? Vatti a documentare, non guardare solo Instagram, vai a guardarti il cinema. La mia vita non va avanti grazie ai followers, ma grazie alle mani e al lavoro“.