Lunedì 3 maggio 2021 alle ore 21:00 su Rai 2 e sulla piattaforma RaiPlay verrà trasmesso il film Il vegetale con Fabio Rovazzi, diventato molto famoso negli ultimi anni anche grazie alla sua amicizia con Gianni Morandi.

Il vegetale: il film

Il vegetale è un film del 2018 per la regia del campione di incassi Gennaro Nunziante. Il regista e sceneggiatore dopo il fortunato sodalizio lavorativo con Checco Zalone che lo ha portato a superare tutti i record di incassi in casa nostra, torna alla regia di una commedia che vede al centro la storia di un neolaureato di Milano. Il vegetale è l’esordio cinematografico di Fabio Rovazzi come attore protagonista in un film.

Il vegetale: la trama del film

Fabio, 24enne milanese, interpretato dal cantante, youtuber e attore Fabio Rovazzi, si trova a barcamenarsi in cerca di un lavoro gestendo un rapporto complicato con il padre che da sempre lo definisce un nullafacente, per dirla con il titolo del film, il vegetale. Al centro del film vi è sia la ricerca di un impiego stabile da parte di Fabio che la costante voglia di dimostrare al padre di essere all’altezza delle sue aspettative. Dopo un colloquio con una importante azienda della Comunicazione finisce per veder disattese le sue nuove prospettive quando viene assunto per eseguire il volantinaggio della stessa azienda.

Riuscirà Fabio a realizzare i suoi sogni di stabilità emotiva ed economica?

Il vegetale: chi è Fabio Rovazzi protagonista del film

Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio Piccolrovazzi, è uno youtuber italiano di 27 anni, diventato famoso per alcuni tormentoni musicali divenuti virali. La fama è arrivata nel 2016 in seguito alla pubblicazione del singolo Andiamo a comandare che è presto diventato un tormentone estivo e lo ha portato in cima alle classifiche di quell’anno. Ad inizio carriera era molto vicino a Fedez e JAx, con quest’ultimo che lo ha preso sotto la sua ala protettrice dopo la rottura con il primo.

Si è fatto notare anche per il rapporto con Gianni Morandi che ha visto collaborare con lui in un video musicale.