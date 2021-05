Oggi lunedì 3 maggio 2021 si terrà un’altra estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00.

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di giovedì 29 aprile 2021

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi stabilmente al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che tenteranno la fortuna alla ricerca della sestina vincente.

Il Jackpot progressivo totale del gioco ha ormai superato quota 148 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimo concorso numero 52 del 2021 dato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la combinazione vincente.

Questa volta l’estrazione non si è svolta sabato 1 maggio, visto che nel giorno festivo non vengono estratti i numeri. Nel dettaglio nello scorso concorso, quello numero 49 di giovedì 29 aprile 2021, avvenuto quindi diverso tempo fa, non si sono registrati né 6 né 5+1 ma il SuperEnalotto ha comunque regalato ai giocatori 4.230.537 euro. Nella stessa occasione però 3 giocatori sono riusciti a centrare il punteggio del 5 portandosi a casa una cifra di poco superiore ai 68 mila euro.

Ci sono state delle vincite particolarmente alte anche per quanto riguarda la combinazione vincente affiancata dal numero SuperStar. Nello specifico 3 fortunati giocatori sono riusciti ad accaparrarsi 47 mila 443 euro a testa.

Nella tabella sottostante sono riportate tutte le vincite che ci sono state nell’ultimo concorso, riportando quelle che sono avvenute con la sestina vincente, quelle con il numero SuperStar e le vincite immediate erogate casualmente dai terminali di gioco:

Le vincite legate alla sestina vincente del SuperEnalotto:

N.

VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 3 Punti 5 68.306,43 € 439 Punti 4 474,43 € 18.167 Punti 3 34,56 € 309.268 Punti 2 6,31 €

Le vincite che si sono verificate con l’aggiunta del numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 47.443,00 € 95 3 Stella 3.456,00 € 1.751 2 Stella 100,00 € 11.647 1 Stella 10,00 € 31.052 0 Stella 5,00 €

Le vincite immediate erogate:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.719 367.975,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.