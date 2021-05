Giacomo Czerny sarà protagonista al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio. Il tronista, nell’ultima puntata, aveva fatto infuriare Carolina, che era scappata via dallo studio. Il ragazzo l’aveva rincorsa fuori e, nella puntata del 3 maggio, vedremo cosa è successo dopo. Entrambe le corteggiatrici attaccheranno Giacomo Czerny nella prossima puntata.

Parleranno della loro conflittuale relazione anche Biagio e Sara, dopo le incomprensioni dovute all’atteggiamento ambiguo del Cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne: le due corteggiatrici di Giacomo Czerny lo attaccano

A Uomini e Donne, nella puntata del 3 maggio, andrà in onda un aggiornamento sulle conoscenze di Giacomo Czerny, secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle News.

Il tronista ha portato avanti il suo percorso con due ragazze piuttosto diverse tra loro, anche fisicamente: Carolina e Martina.

Nell’ultima puntata un’esterna romantica con Martina aveva fatto scappare Carolina. Il tronista l’aveva seguita fuori dallo studio. Nella prossima puntata vedremo le due corteggiatrici attaccare Giacomo Czerny. Il tronista proverà a convincere Carolina a continuare il percorso insieme, malgrado tutto. Ma andrà in onda anche uno sfogo di Martina che non ha per nulla apprezzato la fuga dallo studio del tronista e il suo ammettere di non avere una scelta.

Carolina deciderà di continuare il corteggiamento nei confronti del tronista, ma sottolinea di non apprezzare le continue critiche che il ragazzo muove alle sue reazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara e Biagio… pace fatta?

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 maggio, secondo le anticipazioni, Giacomo Czerny dovrà gestire il malumore di entrambe le sue corteggiatrici. Ma andrà in onda anche un aggiornamento sulla storia di Sara e Biagio.

I due protagonisti del dating show hanno litigato nelle ultime puntate perché, dopo delle parole importanti, il Cavaliere ha deciso di conoscere comunque altre persone.

Biagio racconterà di aver convinto Sara a incontrarsi ancora. Dopo questo confronto, il Cavaliere si dichiarerà pronto a dare l’esclusiva alla Dama. La notizia sembra sorprendere tutti, perfino la reazione del programma.

Approfondisci:

La sfuriata in piena regola di Carolina a Uomini e Donne

Chi è Giacomo Czerny?