Qualche settimana fa, precisamente il 15 aprile, l’attore Brando Giorgi ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi a causa del distacco della retina che gli sarebbe potuto costare la vista. Tornato in Italia, ha affrontato l’operazione con serenità ed ha tranquillizzato i fan rispetto alla buona riuscita dell’intervento. Recentemente, sul suo profilo Instagram, Brando Giorgi ha avuto modo di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, forse in riferimento a qualche ex compagno del reality.

Brando Giorgi: lo sfogo su Instagram

“Vorrei abbracciarvi tutti, lo faccio virtualmente. L’occhio mi ha rallentato, ma non mi ha, tolto il sorriso.

Qualcuno ci ha provato. Ma non ci è riuscito. Non permettete a nessuno di togliervi la serenità. Grazie per esserci”. Sono queste le parole che appaiono tra i commenti, scritte da Brando Giorgi, in accompagnamento ad un post che, citando la didascalia, rappresenta un primo e un dopo l’Isola dei Famosi. Un messaggio positivo per i suoi fanm come del resto tutti quelli che sta pubblicando da quando è tornato in Italia. Nulla di certo sicuramente, ma potrebbe trattarsi di una frecciatina diretta a qualche naufrago?

Lo sfogo sui social di Brando Giorgi tra i commenti del suo post Instagram

Brando Giorgi ospite in studio a L’Isola dei Famosi 2021

Tra gli ex naufraghi nuovamente in studio nel corso dell’ultima puntata, insieme a Elisa Isoardi e Drusilla Gucci, abbiamo rivisto anche Brando Giorgi.

Il pubblico e i social hanno ironizzato molto sul suo look con camicia a fiori e occhiali scuri che ha riportato immediatamente alla mente Al Pacino in Scarface. Al di là dell’ironia, Giorgi ha preso parte alla puntata in maniera molto attiva.

A far rumore in particolare è stato il suo commento rispetto ad Angela Melillo. “Angela di nome e non di fatto”, ha dichiarato Giorgi nel corso della diretta.

Accuse a cui la Melillo ha risposto in maniera piccata, tanto da far insinuare il dubbio nelle menti di molti telespettatori che lo sfogo di Brando su Instagram fosse riferito proprio a lei.

