Oggi martedì 4 maggio 2021 un’altra nuova estrazione della sestina vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00. Subito una nuova estrazione dopo quella straordinaria di lunedì 3 maggio 2021.

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di lunedì 3 maggio 2021

Torna subito il SupereEnalotto con un nuovo concorso dopo quello straordinario di lunedì 3 maggio 2021. La lotteria, che si era fermata dopo la festività del 1 maggio 2021, torna con il suo Jackpot che continua a crescere senza sosta ed è stabilmente quello più alto di tutta Europa con la sua cifra record.

Il Jackpot progressivo totale del gioco ha ormai superato quota 150 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimo concorso numero 53 del 2021, dato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la combinazione vincente.

In particolare nello scorso concorso, quello numero 52 di lunedì 3 maggio 2021, avvenuto solo ieri, non si sono registrati né 6 né 5+1 ma il SuperEnalotto ha comunque regalato ai giocatori svariate soddisfazioni. Infatti sono stati ben 5 i giocatori che hanno centrato il punteggio 5, con ogni giocatore che si è portato a casa 47.210,70 euro.

Nel dettaglio delle tabelle che seguono sono riportate tutte le vincite al SuperEnalotto di lunedì 3 maggio:l

Vincite Immediate SuperEnalotto:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 16.778 419.450,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 5 Punti 5 47.210,70 € 692 Punti 4 349,55 € 25.852 Punti 3 28,05 € 403.191 Punti 2 5,57 €

Le vincite con il numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 34.955,00 € 136 3 Stella 2.805,00 € 2.252 2 Stella 100,00 € 14.639 1 Stella 10,00 € 32.915 0 Stella 5,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.