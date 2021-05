Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 maggio, riportate dal Vicolo delle News, svelano che domani ci saranno dei colpi di scena. In particolare, sarà Biagio a stupire con una scelta netta e inattesa. Il Cavaliere sta frequentando da settimane Sara, tra alti e bassi. Adesso, questa storia sembra essere arrivata al capolinea.

Anche per Gemma Galgani e Aldo arriva la parola fine. Dopo settimane a parlare d’amicizia, i due protagonisti del dating show mettono un punto. Isabella sarà un’altra protagonista della prossima puntata, ma, per la Dama, non c’è ancora il lieto fine.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 maggio: Biagio lascia Sara

Biagio e Sara hanno cominciato a vedersi qualche settimana fa.

Il Cavaliere e la Dama hanno litigato spesso perché lui non le concedeva l’esclusiva. Dopo l’ennesima lite, Biagio, nell’ultima puntata, ha scelto di non conoscere più altre donne e di proseguire il suo percorso solo con la Dama.

Sembrava, quindi, vicino il lieto fine e, infatti, tra i due protagonisti del parterre le cose, in seguito, si sono fatte ancora più serie, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 maggio. Sara e Biagio racconteranno, nella prossima puntata, che tra di loro ci sono stati dei momenti d’intimità.

Ma il Cavaliere comunicherà di aver deciso di chiudere la storia con Sara.

La motivazione data da Biagio sarà davvero sorprendente: vuole una donna più passionale di Sara. La donna dirà che certe cose arrivano a poco a poco, ma Biagio non tornerà sui suoi passi.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 maggio: storia finita tra Aldo e Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 maggio non saranno solo Biagio e Sara a rompere. Anche tra Gemma Galgani e Aldo la conoscenza arriverà al capolinea. I due protagonisti del parterre avevano parlato inizialmente d’amicizia, ma poi, il Cavaliere aveva chiesto di più alla Dama.

Aldo e Gemma Galgani racconteranno che tra di loro c’è stato un bacio a stampo, ma, in puntata, decideranno di chiudere. Il Cavaliere si propone a Sara e Isabella, anche quest’ultima chiuderà in puntata un’altra conoscenza.

Approfondisci:

Un regalo per Gemma Galgani

Chi è Biagio, Cavaliere di Uomini e Donne