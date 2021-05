Mercoledì 5 maggio 2021 ci saranno due nuovi episodi di Buongiorno, mamma! la miniserie in onda su Canale 5 e ispirata ad una storia vera. Continua la storia della famiglia Borghi, con Raoul Bova ad interpretare il capofamiglia Guido.

Buongiorno, mamma!: la storia della famiglia della miniserie Mediaset

Continua con due episodi Buongiorno, mamma! la miniserie di Canale 5 che racconta la storia della famiglia Borghi. Nelle prime 4 puntate che sono state trasmesse a partire da mercoledì 21 aprile 2021, mentre le altre andranno in onda ogni mercoledì fino al 26 maggio 2021, il pubblico ha iniziato a conoscere le vicende della famiglia Borghi.

La famiglia è composta dal padre Guido, interpretato da Raoul Bova, la madre Anna Della Rosa che si ritrova da 7 anni in un coma profondo, interpretata dall’attrice Maria Chiara Giannetta, e dai 4 figli che cercano di coinvolgere comunque la madre nelle loro vite e che si chiamano Francesca, Jacopo, Sole e Michelino.

La storia raccontata è ispirata alla storia vera di Angela Moroni, una donna di 64 anni e con 5 figli finita in coma nel 1988 e tenuta in vita a casa dai propri cari per 29 lunghi anni.

Buongiorno, mamma! le anticipazioni della trama degli episodi in onda mercoledì 5 maggio

Andrà in onda mercoledì 5 maggio 2021 la puntata di Buongiorno, mamma!

che sarà divisa come di consueto in due episodi. Nel primo dei due avremo a che fare con i segreti del passato che riguardano Sole. La terzogenita di casa Borghi nasconde un segreto del passato, che non potrà più essere taciuto, adesso che è in dolce attesa. Sole dovrà decidere cosa fare e se rivelare o meno questo segreto al padre Guido, confrontandosi anche le difficoltà date dal futuro padre Federico che sembra non volersi assumere le sue responsabilità.

Allo stesso tempo, Guido è attanagliato da pensieri che riguardano il passato di Sole e su come essi possano riaffiorare, dal momento che anche Francesca inizia a sospettare della sorella e del suo passato.

Intanto si fa sempre più presente nelle vite della famiglia la figura di Agata che cerca sempre di scoprire qualcosa sulla madre scomparsa.

Nel secondo episodio si vedrà un focus sul rapporto tra Agata e Guido. I due si cercano di conoscere e cercano di prendere le misure, con Guido che la aiuterà per un esame. Ci sarà un raccontato come nel passato Anna abbia fatto qualcosa per Agata. Presto, però, Guido scoprirà che proprio Agata rappresenta un grande pericolo per tutta la famiglia.