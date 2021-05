Novità dopo la riapertura delle indagini sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) l’1 settembre 2004 e mai più ritrovata. Secondo quanto riferito negli ultimi minuti dall’inviato di Chi l’ha visto?, in diretta sul posto, sarebbe in corso un’ispezione dei carabinieri nella casa in cui abitò Anna Corona, ex moglie del padre della piccola, Pietro Pulizzi.

Caso Denise Pipitone: carabinieri nell’ex appartamento di Anna Corona

Sarebbe ancora in corso, disposta dalla Procura di Marsala che ha recentemente riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, una ispezione dei Carabinieri all’interno dell’abitazione in cui abitò Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi.

Stando alle notizie appena filtrate, si tratterebbe di una serie di verifiche condotte dalla Scientifica di Trapani su alcuni presunti lavori di ristrutturazione effettuati dopo la sparizione della bambina.

Un appartamento, riportano Ansa e Chi l’ha visto?, che sarebbe stato in uso alla donna, madre di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone processata e assolta nei tre gradi di giudizio dall’accusa di un coinvolgimento nel rapimento della minore.

Denise Pipitone: caso riaperto

Sul caso della bambina scomparsa all’età di 4 anni a Mazara del Vallo, nel 2004, da pochi giorni è intervenuta la riapertura delle indagini da parte della Procura di Marsala.

Una svolta arrivata a 17 anni dall’inizio di un giallo tuttora insoluto che tiene l’Italia con il fiato sospeso e che, complici le recenti rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni (che lavorò alle prime battute d’inchiesta) sul timore di una presunta fuga di notizie a favore di persone all’epoca sottoposte a intercettazione, ora si nutrirebbe di nuovi elementi.

Sul tavolo degli inquirenti, riporta TgCom24, alcune testimonianze sulla presenza di una “botola” mai ispezionata all’interno della casa che ora sarebbe sede del sopralluogo.

Approfondisci:

Denise Pipitone: ricompensa da 50mila dollari a chi darà informazioni

Denise Pipitone: la voce di una bimba nell’audio di una telefonata