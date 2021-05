Archiviata l’avventura nel reality L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha raccontato alcuni retroscena della parentesi di naufraga nel programma condotto da Ilary Blasi. La conduttrice ha svelato di aver perso 10 chili e non solo: tra le sue parole, anche il motivo della scelta del costume intero al posto del bikini.

Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi: “Ho perso 10 chili“

Anche Elisa Isoardi ha attraversato la sfida della carenza di cibo durante la sua permanenza in Honduras tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, e di questo faccia a faccia con la fame ha parlato ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni.

Nel corso della sua intervista, la conduttrice ha raccontato di aver sofferto meno di quanto si aspettasse, e che le maggiori difficoltà le avrebbe vissute quando “gli altri parlavano di cibo e ricette“.

La conduttrice ha dichiarato di aver perso 10 chili, e di aver imparato, durante la sua esperienza, che la pasta “ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare“.

Elisa Isoardi e il bikini a L’Isola dei Famosi

Nella stessa intervista, l’ex naufraga ha risposto anche una curiosità sulla scelta di non indossare subito il bikini nel reality che l’ha vista tra protagonisti dell’edizione 2021.

Dietro l’aver preferito il costume intero c’è un motivo preciso che ha spiegato lei stessa: “Per un fatto di educazione. Lo trovavo più consono per ciò che sono e per la mia età. Ho messo il bikini solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita”.

Proprio durante la sua partecipazione al programma, la Isoardi era stata elogiata da The Sun per la sua bellezza in riva al mare. Un’attenzione inaspettata per la conduttrice, che ha commentato così la parentesi di interesse della stampa estera: “Pazzesco, chi l’avrebbe mai detto?“.

Approfondisci:

Akash Kumar contro Elisa Isoardi: “Le ho regalato 2mila euro di vestiti”

Elisa Isoardi, il primo post dopo la sua Isola dei Famosi