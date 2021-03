Elisa Isoardi è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi e a poche settimane dall’inizio del reality sembra già essere una dei favoriti. Fra i complimenti degli opinionisti e le voci di chi già la vorrebbe leader del gruppo, la conduttrice piemontese è riuscita addirittura ad aggiudicarsi l’approvazione della stampa britannica. Il suo volto è infatti apparso su una delle testate più importanti d’oltremanica e chissà che il futuro non abbia in serbo per lei una nuova carriera nel Regno Unito.

L’anno d’oro di Elisa Isoardi

Negli ultimi mesi Elisa Isoardi ha conquistato inediti ruoli di protagonista nella televisione italiana.

Lo scorso autunno infatti l’abbiamo vista al fianco di Raimondo Todaro all’interno del talent show Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina. Affrontando continui alti e bassi, la conduttrice ha dimostrato di saper calcare alla perfezione la pista da ballo. Rimasta delusa dalla mancata vittoria al programma, Elisa aveva poi annunciato un possibile periodo di allontanamento dalla scena televisiva. Ben presto tuttavia, la Isoardi si è ricreduta e ha accettato una nuova sfida: sbarcare sull’Isola dei Famosi per mostrare un ulteriore lato della sua personalità.

Da qualche settimana la Isoardi è una dei naufraghi del reality di Canale 5 e a quanto pare il suo ruolo all’interno dell’Isola è tutt’altro che marginale.

La sua determinazione e la sua voglia di mettersi in gioco infatti stanno piacendo molto tanto agli spettatori quanto ai suoi compagni di avventura. In molti credono che lei possa diventare leader dei Rafinados. Elisa insomma è una dei concorrenti più forti della trasmissione e lo conferma anche la somma di denaro che settimanalmente guadagnerebbe, per vestire i panni di naufraga. A quanto pare infatti, la bella piemontese sarebbe la concorrente più pagata di questa nuova edizione dell’Isola.

Elogio britannico a Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è riuscita a collezionare consensi tanto sulla rete pubblica quanto sull’ammiraglia privata. Prima ha emozionato gli spettatori Rai nei suoi sensuali balli di coppia con Raimondo Todaro. Ora invece sta conquistando giorno dopo giorno il pubblico di Canale 5. La sua grinta e la sua volontà di affrontare sempre nuove avventure sembrano essere le caratteristiche vincenti del suo personaggio. Il successo dell’ex modella però non sembra davvero conoscere limiti e anche all’estero si sono ormai accorti di lei.

Il tabloid britannico The Sun le ha dedicato in queste ore un titolo di elogio. Sul sito della testata inoltre sono comparse anche alcune foto in cui la conduttrice piemontese appare in tutto il suo splendore e viene definita “incantevole”. “Elisa Isoardi stupisce in un bikini a righe” scrive la rivista, presentando ai suoi lettori la naufraga nostrana.

“La presentatrice televisiva e modella Elisa Isoardi si aggiudica un ‘super-sì’ indossando un bikini a righe” continua il tabloid, giudicando molto positivamente una delle mise da lei sfoggiate. “Elisa, 38 anni, è una concorrente del programma insieme all’ex star del football della nazionale inglese e del Newcastle Paul Gascoigne” spiega ancora la rivista, che dedica poi la restante parte dell’articolo proprio all’ex sportivo.

Quest’ultimo è infatti come lei naufrago all’Isola ed è molto probabile che il tabloid sia venuto a conoscenza della Isoardi seguendo le avventure del connazionale.

Elisa pronta a “volare” verso il futuro

“Adesso volo da sola, Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”. Così Elisa Isoardi guardava con entusiasmo all’imminente partenza per l’Isola dei Famosi, raccontandosi a Libero.

Con queste parole infatti la conduttrice salutava con gioia l’inizio di una nuova avventura lontana dalla rete televisiva in cui è cresciuta, la Rai. Ora che però anche all’estero sembrano essersi accorti del grande potenziale della Isoardi, il suo viaggio potrebbe prendere nuove direzioni. Chissà infatti che una volta terminata l’avventura all’Isola, Elisa non decida di andare a cercare il tanto sognato “vento di cambiamento” in Inghilterra, dove pare aver già conquistato il suo pubblico.