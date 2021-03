Anche l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 sembra caduta nella regola d’oro che accomuna il mondo dello spettacolo: programma che fai, conti in tasca che ti ritrovi. È successo per il Grande Fratello Vip, per Sanremo e ora anche per il survival show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Gli spettatori sembrano essere curiosi di sapere a quanto ammonta il cachet della Blasi, degli opinionisti e dei naufraghi in Honduras.

Ilary Blasi la più pagata all’Isola dei Famosi… A pari merito?

Secondo quanto riportato da alcuni siti, tra cui SuperGuida Tv, sono stati svelati parte dei compensi percepiti dai Famosi sull’Isola e dai conduttori in studio dall’Italia.

Le cifre non sono astronomiche come quelle del Festival di Sanremo, ma è normale: il compenso in un programma televisivo è sempre e comunque rapportato agli introiti che è in grado di generare, e anche all’Isola dei Famosi i conti si fanno con il tasso di popolarità di ogni singolo concorrente o opinionista.

Non stupisce così che, secondo quanto riportato, la più pagata del reality è la conduttrice Ilary Blasi. che nell’ultima puntata è incappata in un enorme gaffe. La moglie di Francesco Totti dovrebbe ricevere un compenso di 50.000 euro a puntata, cifra che alla fine dovrebbe portarle in tasca quasi un milione di euro.

La fine del reality, come svelato con una mezza gaffe da Tommaso Zorzi, dovrebbe essere infatti ai primi di giugno.

Proprio lo stesso Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, secondo alcune fonti, avrebbe strappato un altro contratto vicino ai 50.000 euro a puntata. Le cifre non sono confermate, ma non stupirebbe se Zorzi, nuovo golden boy desiderato da tutti, avesse ottenuto il secondo cachet più alto del programma.

Il cachet di Iva Zanicchi ed Elettra all’Isola dei Famosi

Senza considerare Tommaso Zorzi, il cui cachet non sarebbe stato in alcun modo confermato, a sorpresa il secondo stipendio più alto sarebbe quello di Massimiliano Rosolino.

L’inviato in Honduras dovrebbe percepire un cachet da 30.000 euro a puntata. Scendendo più giù, ci sarebbero poi quelli di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi: il loro guadagno ammonterebbe rispettivamente a 25.000 e 20.000 euro.

Isola dei Famosi, quanto guadagnano i naufraghi

Spostando poi l’attenzione sui veri protagonisti del reality, si scopre che in realtà i cachet si abbasserebbero sensibilmente rispetto a quelli di conduttori e opinionisti.

A differenza di chi è in studio, però, questi stipendi sarebbero gettoni di presenza legati ovviamente alla permanenza sull’isola. Le fonti riportano infatti che la più pagata dovrebbe essere Elisa Isoardi con 15mila euro a settimana.

Seguono poi 3 fasce di cachet a seconda della popolarità dei famosi e, quindi, del loro appeal per gli spettatori e gli inserzionisti del programma. Dietro alla Isoardi ci sarebbero Ferdinando Guglielmotti (che ha abbandonato) e la discussa Daniela Martani con 12.000 euro a settimana. Quindi il gruppone formato da Giles Rocca, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Brando Giorgio e la vulcanica Vera Gemma con un cachet tra i 7 e i 10 mila euro.

Chiudono la fila gli altri naufraghi “meno famosi” (tra cui Drusilla Gucci, Awed, Beppe Braida e Myrea Stabile) con compensi inferiori ai 7 mila euro.

Il salvadanaio dell’Isola dei Famosi comprende ovviamente anche i 100.000 euro di montepremi (metà in beneficienza secondo le regole), che andrebbe ad arricchire ulteriormente l’esperienza del naufrago vincitore.

