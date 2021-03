Primo colpo di scena nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi: il concorrente Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare il programma. Il Visconte, come è spesso chiamato, ha preso la decisione poche ore dopo aver ricevuto una seconda possibilità, che gli aveva permesso di non essere eliminato dal programma ma di proseguire l’avventura su Parasite Island.

Il Visconte Ferdinando abbandona L’Isola dei Famosi

La decisione è stata presa qualche ora dopo la fine della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Ferdinando Guglielmotti era stato eliminato dal televoto, ma la produzione ha deciso di dargli una seconda possibilità e spedirlo su Parasite Island assieme a Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani.

Poche ore dopo la diretta, la decisione del Visconte.

“Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera. Purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado più di continuare questo gioco” ha detto nel “confessionale”. Agli altri, ha aggiunto: “Se rimango, e piglio la notte del nubifragio, veramente sbotto“. In un altro passaggio, Guglielmotti aggiunge: “Non sono né dell’umore né dello spirito per continuare il gioco, mi spiace veramente molto“.



Dietro alla scelta del Visconte Ferdinando di lasciare il programma non sembra esserci mistero.

La sua reazione dopo la nomination e l’esito del televoto lo aveva mostrato molto freddo e stizzito dal giudizio del pubblico. Nelle ore precedenti, si era parlato di accanimento nei confronti di Drusilia Gucci: per gli opinionisti del programma di Ilary Blasi, gli altri naufraghi l’hanno nominata senza darle il tempo di conoscerla e mettersi in mostra per quello che è. Così deve averla pensato il pubblico, che ha scelto di salvare lei e non Ferdinando Guglielmotti.

Non troppo in linea con lo spirito del gioco, il Visconte ha prima accettato il trasferimento a Parasite Island, salvo poi cambiare idea e lasciare il programma. Prima defezione e colpo di scena quindi per il reality, che è partito in quarta anche grazie (o per colpa) di alcune gaffe di Ilary Blasi e compagni.