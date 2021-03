Il vincitore del GF Vip e ora opinionista dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, ha rivelato in una diretta la data di fine del reality condotto da Ilary Blasi. Una rivelazione che forse non era autorizzato a fare, ma Zorzi si è districato con classe dalla situazione. Sempre riguardo il reality, ha anche aggiunto che è in arrivo un format nuovo che lo vedrà protagonista: l’Isola Off.

Tommaso Zorzi rivela quando finisce l’Isola dei Famosi

L’occasione è arrivata nel corso di un’intervista per Sorrisi Live, format della nota rivista TV Sorrisi e Canzoni. Qui, Tommaso Zorzi ha raccontato il suo ultimo periodo a tutto tondo: da quando ha trionfato nell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, è uno dei volti dello spettacolo italiano più richiesti.

Tanto che, ha spiegato, ha dovuto rifiutare qualche invito per le troppe richieste. Il suo presente è senza dubbio l’Isola dei Famosi, reality nel quale occupa la sedia di opinionista assieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Nella diretta, però, Tommaso Zorzi ha fatto una possibile gaffe. Gli è stato domandato come mai sia partito col freno a mano tirato, e lui ha risposto: “Essendo una stagione molto lunga, finirà il 2 giugno…” quindi una pausa.

Zorzi stava forse riflettendo bene sulla data, ma dall’intervistatore è arrivata l’imbeccata: “Chissà se potevi dirlo”.

Tommaso Zorzi: che tipo di opinionista vuole essere

Dalla situazione, Tommaso Zorzi ne è uscito facendo riferimento proprio al suo trascorso al GF Vip: “Per esperienza i reality possono sempre allungarsi”, nel suo caso di più di due mesi. Tornato poi sulla domanda, ha chiarito perchè il pubblico vede un Tommaso meno “viperetta”: “Voglio dosarmi, all’inizio le dinamiche sono meno intense rispetto ad uno svolgimento e a una fine”. Per questo, per Zorzi “è inutile partire a gamba tesa su alcuni concorrenti a meno di essere mosso da un impeto forte e un motivo valido. Sto un attimo capendo come si stanno iniziando a innescare determinate dinamiche, è intelligente all’inizio non fare troppo rumore”.

Nonostante questo, il vincitore del GF Vip 5 è rimasto comunque invischiato in una polemica con Akash Kumar, il quale ha pubblicato anche alcuni messaggi privati scambiati con l’opinionista.

Tommaso Zorzi condurrà Isola Off

Nel video, Zorzi ha parlato anche di un nuovo progetto sempre legato al reality di Ilary Blasi – lei sì protagonista di una enorme gaffe che avrebbe potuto far crollare il programma.

A breve dovrebbe partire Isola Off, un formato in onda il mercoledì sera in seconda serata. Secondo Zorzi, sarà una cosa diversa: possibile ospite in studio l’amica Stefania Orlando, più qualcun altro in collegamento. Fare altrimenti sarebbe difficile, perchè gli eliminati e chi sta abbandonando il gioco devono fare la quarantena al rientro in Italia. Zorzi comunque non ha potuto rivelare molto altri, perchè “sono imbavagliato, ho il kalashnikov puntato”.

