Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, il vostro giovedì sembra essere completamente quotato ad una rinnovata vitalità ed esuberanza, che spesso mancano al vostro segno. Sarete spinti a produrre, fare e realizzare, sia per quanto riguarda la sfera lavorativa, che per i vostri obbiettivi personali e privati.

Mercurio però sembra voler portare un leggero scompiglio nella vostra giornata, causandovi qualche malumore passeggero. Qualcosa di non proprio positivo sembra attendervi anche all’interno della sfera famigliare, dove potreste essere chiamati a ricoprire un ruolo di mediazione tra due o più parti interessate in un litigio.

Oroscopo Pesci, 6 maggio: amore

Plutone sembra volersi fare promotore della vostra vita amorosa di giovedì, cari Pesci! Accentuerà il vostro eros, con notevoli ripercussioni anche nel caso foste single alla ricerca dell’amore eterno.

Occhio, però, perché questa spinta erotica non sembra potervi guidare verso una relazione stabile e duratura, ma piuttosto in direzione di un’avventura emozionante! Non tiratevi indietro, perché è importante divertirsi anche se si cerca l’amore!

Oroscopo Pesci, 6 maggio: lavoro

La maggior parte degli influssi positivi della giornata di rifletteranno sulla vostra carriera lavorativa! Con tutta la rinnovata produttività che anima il vostro corpo e la voglia di fare, sarete in grado di fare veramente un figurone sul posto di lavoro, carissimi nati sotto il segno dei Pesci! Continuate ad inseguire i vostri obiettivi, senza lasciare che i malumori passeggeri rovinino il vostro giovedì.

Oroscopo Pesci, 6 maggio: fortuna

Buone ma non eccelse le possibilità che la Dea bendata della fortuna sembra volervi offrire nel corso della giornata, amici dei Pesci! Evitate gli investimenti poco sicuri, ma se vi sembrassero buoni allora potreste valutare veramente di buttarvici!