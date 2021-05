Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, vi attende un giovedì reso abbastanza positivo dalla buona presenza della Luna nei vostri piani astrali! Dovreste sentirvi più percettivi rispetto a ciò che vi accade intorno e sensibili riguardo alle esigenze delle persone che costellano la vostra vita, in particolar modo nel caso siate impegnati in una relazione stabile.

Saturno poi, sempre positivo nei vostri piani celesti, vi infonde una maggiore intelligenza e lucidità, utili per affrontare qualche piccola sfida quotidiana e lavorativa che sembrano attendervi all’orizzonte.

Leggi l’oroscopo del 6 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 6 maggio: amore

La vostra relazione stabile e duratura subirà in questa giornata alcune importanti migliorie grazie ad alcuni transiti positivi! Cari Sagittario, si prospetta una fase di rinnovamento sentimentale che vi permetterà di iniziare a dare il via a qualche importante progetto futuro per la coppia!

Voi single che da tempo serbate un sentimento profondo per qualcuno, potreste magari provare a confessarglielo, gli astri vi guidano e supportano, accentuando le possibilità di riuscita!

Oroscopo Sagittario, 6 maggio: lavoro

La giornata lavorativa, seppur si configuri come positiva e priva di sconvolgimenti negativi, sembra volervi presentare una piccola serie di sfide, cari amici del Sagittario. Nulla che non possiate riuscire ad archiviare piuttosto velocemente, ma potrebbero spomparvi leggermente. Grazie alla vostra rinnovata intuitività ed intelligenza, saprete valutare e trovare le strade migliori per agire con criterio e coscienza!

Oroscopo Sagittario, 6 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, infine, non sembra volervi aiutare più di molto. Conterete già sulla buona influenza di alcuni pianeti che renderanno la vostra giornata positiva. Quindi, cari nati sotto il Sagittario, non rivolgetevi neppure al destino, non vi serve!