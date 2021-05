Principe Filippo, la vera causa della morte del duca di Edinburgo: il certificato di morte del medico di Buckingham Palace

Era il 9 aprile scorso quando veniva data notizia della scomparsa, all’età di 99 anni, del Principe Filippo, il duca di Edinburgo venuto a mancare pochi mesi prima del suo 100esimo compleanno. Un lutto che ha gettato nello sconforto la Royal Family e che ha trovato sua visiva rappresentazione in quello scatto ritraente la Regina Elisabetta, per la prima volta seduta sola con capo chino a piangere il compagno che le è stato al fianco per 73 anni.

A distanza di quasi un mese la stampa inglese rende noto il certificato di morte, il referto dentro al quale nero su bianco sono state scritte le cause della morte del duca di Edinburgo.

Morte del Principe Filippo: la causa del decesso del duca di Edinburgo

Duca di Edinburgo, maestro del barbecue per il nipote Harry, nonno amorevole per i nipotini reali e uomo di grande spirito per i media che negli anni hanno riso delle sue sagaci battute, figlie di un umorismo quasi più iconico che unico. A distanza di un mese dalla morte del principe Filippo, il Daily Telegraph dà notizia di essere riuscito a entrare in possesso del referto riguardante la morte del duca, il documento all’interno del quale il medico ufficiale di Buckingham Palace ha scritto le cause che hanno poi comportato il decesso del Principe Filippo all’età di 99 anni.

Il certificato di morte svela la causa

Nessuna patologia a causare l’effettivo decesso in maniera diretta: a uccidere il principe Filippo non sarebbe stato altro che la vecchiaia, il tempo. Nessun retroscena, nessun collegamento tra il decesso del duca e quegli episodi che lo avevano costretto negli ultimi mesi a entrare e uscire frequentemente dall’ospedale. Il principale sospettato, l’età del Principe, sarebbe stata l’unica effettiva responsabile della dipartita nonostante in queste settimane i tabloid inglesi abbiano a lungo indagato dando credito a ipotesi più complesse che chiamavano in causa patologie.

