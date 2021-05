Non si mettono bene le cose in quel delle Honduras dove stanno andando in onda contemporaneamente l’Isola dei Famosi italiana e la sua versione spagnola, Supervivientes. Mentre nell’edizione spagnola pare che il dramma più grave sia il presunto furto di shampoo di Valeria Marini, la situazione nella Playa “italiana” è critica: le condizioni fisiche di molti concorrenti lasciano pensare ad imminenti abbandoni, essendo tutti molto stanchi, nervosi e particolarmente provati dalla fame.

Di questi momenti il presunto abbandono di Ubaldo Lanzo per motivi di salute e invece risalirebbe a ieri il malore accusato da Andrea Cerioli che sarebbe stato immediatamente soccorso.

Preoccupano anche le condizioni di salute di Awed, vistosamente e preoccupantemente dimagrito.

Isola dei Famosi, malore per Andrea Cerioli: lascia l’isola per accertamenti

È in dubbio che la produzione, di fronte a questa serie di eventi, dovrà pensare di attuare un piano salva-naufraghi: la fame inizia ad essere un problema serio alle Honduras e l’Isola dei Famosi rischia del tutto di perdere per strada la sua componente avventuriera e giocosa. La sfida di lasciare i naufraghi liberi solamente di potersi procacciare il cibo potrebbe non funzionare nel corso di questa edizione alla luce dei tanti problemi che stanno venendo lentamente a galla.

Mentre Ubaldo Lanzo, come da indiscrezione di TvBlog.it, avrebbe deciso di abbandonare il gioco e tornare in Italia per motivi di salute, ieri Andrea Cerioli ha accusato un malore in quel delle Honduras. Nella giornata di ieri infatti il naufrago, ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe abbandonato la Playa per sottoporsi ad accertamenti medici. Già nel corso dell’ultima puntata Cerioli aveva accusato qualche malessere probabilmente dovuto al troppo cibo ingerito dopo il lungo digiuno alla luce della prova ricompensa.

Ritornato sull’Isola dopo gli accertamenti, ora Andrea sarebbe in ottima forma.

Preoccupazione per Awed: il dimagrimento scatena apprensione

Diversa ancora la situazione in cui verserebbe Awed, lo youtuber napoletano le cui condizioni fisiche preoccuperebbero molto il pubblico a casa. Il naufrago appare infatti magrissimo, quasi scheletrico: proprio Awed sarebbe di fatto svenuto, secondo quanto riportato da tuttoilgossip.it, nella giornata di ieri e sarebbe stato prontamente soccorso dai medici delle Honduras. Stando sempre a indiscrezioni trovate sul web, la produzione di Mediaset avrebbe deciso di intervenire in soccorso di Simone Pacello (Awed) offrendogli alcune porzioni di riso in più rispetto agli altri naufraghi e alcuni integratori alimentari.

Approfondisci

Vera Gemma: la discussione con Jeda al ritorno dall’Isola. Il commento sul bacio con Ilary Blasi

Simona Ventura e l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: “Non voglio più essere la massima autorità”

Brando Giorgi: “Qualcuno ha provato a togliermi il sorriso”, dopo l’Isola dei Famosi lo sfogo sui social