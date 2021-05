Ubaldo Lanzo lascia l'Isola dei Famosi 2021: i motivi dell'abbandono, cosa succede ora al televoto

Non c’è pace alle Honduras: L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi deve improvvisamente dire addio ad un altro naufrago. La maledizione si ripete e sembra che quest’anno non ci sia veramente fine ai patimenti della produzione: dopo Paul Gascoigne, Beppe Braida, Brando Giorgi e Elisa Isoardi, gli ultimi ad aver abbandonato l’Isola, molla la presa anche Ubaldo Lanzo.

Isola dei Famosi 2021: Ubaldo Lanzo abbandona il gioco

Per quanto la produzione si proponga di rifocillare la rosa di naufraghi inviando di tanto in tanto nuovi concorrenti, questa edizione de L’Isola dei Famosi 2021 sembra fare acqua da tutti i pori.

Così infatti, dopo aver già perso una lunga lista di concorrenti di punta come Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi (tutti a vario titolo candidati ad essere i vincitori) Ilary Blasi dovrà fare i conti con un nuovo abbandono sopraggiunto anche questo per motivi di salute: quello di Ubaldo Lanzo.

Ubaldo Lanzo: perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Personaggio di spicco, particolarmente apprezzato dal pubblico e sui social, anche Ubaldo Lanzo ha dovuto fare i conti con la difficile decisione di abbandonare le Honduras e ritirarsi dal gioco. A lanciare l’indiscrezione è TvBlog.it che avrebbe così spiegato come il cromatologo e stilista calabrese si trovi in queste ore in viaggio verso l’Italia.

Come già detto, il motivo sarebbe da ricondursi ad un malessere fisico: nel corso di una delle ultime puntate i naufraghi avevano raccontato di aver visto Ubaldo Lanzo in difficoltà a causa di un problema ai denti. Non rimane che attendere ulteriori notizie e sviluppi che indubbiamente riceveranno spiegazione nel corso della prossima puntata de L’Isola dei Famosi che non andrà in onda questa sera, giovedì, ma andrà in onda venerdì 7 maggio, andando così a riempire il vuoto lasciato da Felicissima Sera.

Televoto, Ubaldo in nomination: cosa accade ora dopo l’abbandono

Sempre nel corso della puntata scopriremo anche cosa accadrà al televoto dal momento che lo stesso Ubaldo Lanzo risultava essere tra i naufraghi in nomination insieme a Ciufoli, la Stabile e la Tittocchia. La produzione, alla luce di un abbandono spontaneo, annullerà il televoto o farà ugualmente cadere un’altra testa pena un cast doppiamente ridotto? L’appuntamento è per domani sera su Canale 5 alle 21:30.

