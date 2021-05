Andrea Iannone perde le staffe con Cecilia Rodriguez dopo Il Punto Z: c'entra Giulia Salemi, lo sfogo su Instagram

C’è della palpabile tensione tra il pilota di MotoGP Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez, l’ex cognata ai tempi del suo fidanzamento con la sorella Belén. Pare infatti che il motociclista non abbia digerito alcune dichiarazioni rilasciate con troppa leggerezza da Cecilia Rodriguez, ospite mercoledì sera di Tommaso Zorzi in quel de Il Punto Z.

Cecilia Rodriguez ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z

Il programma a margine e L’Isola dei Famosi condotto su MediasetPlay da Tommaso Zorzi continua a offrire vere e proprie chicche al mondo della cronaca rosa. Le sue interviste agli ospiti che regolarmente passano dalla regia sembrano fare breccia nel cuore dei telespettatori e meno piacere invece a chi, non presente, si sente chiamato in causa come Andrea Iannone.

Il motociclista non si è infatti perso l’ultima recente intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez che è ora parte del “cast” dell’Isola dei Famosi in studio da quando alle Honduras è approdato il suo fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi: “Non sono cose che si fanno“

Parlando a braccio dei naufraghi e in generale di tutte le personalità principali o collaterali all’Isola dei Famosi 2021, Cecilia Rodriguez sarebbe stata così incalzata da Zorzi a esprimere il suo parere su Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani e anche lei già passata da Il Punto Z (nonché ex coinquilina di Zorzi al Grande Fratello Vip).

Prima amiche, pare infatti che ora le due non abbiano più rapporti sebbene non ci sia mai stata una vera e propria discussione. “Ho conosciuto Giulia due anni fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme. All’inizio tuto bene, poi è successo… Non che si è fidanzata con Francesco Monte, che era il mio ex fidanzato, però una che ti chiama ‘Amica, amica, amica’. È vero che non poteva farmi una telefonata perché era al Grande Fratello, però non sono cose che si fanno – commenta Cecilia – Comunque non è stato quello il problema“.

Le presunte chiamate di Andrea Iannone a Giulia Salemi

E di fatto, sembra esserci dell’altro da come ha poi continuato Cecilia Rodriguez: “Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto due più due e ho detto, insomma… Non abbiamo mai litigato“. Tra le due infatti non ci sarebbe mai stato uno scontro diretto ma una sorta di tacito e reciproco allontanamento: “Abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma la verità che non successo niente di che“.

La risposta puntita di Andrea Iannone: “Mai avuto il numero di Giulia Salemi“

Come dicevamo però, queste parole che lasciano intendere tanti retroscena a questa storia di silenziosa-lite, non sono cadute a terra senza far rumore. In particolare sembra che le allusione della Rodriguez non siano piaciute ad Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belén, chiamato in causa: “Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata – tona Iannone su Instagram – Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè.

Parlare tanto per“.