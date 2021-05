Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dal Vicolo delle News, il 6 maggio scoppieranno due coppie nel dating show.

Dopo la clamorosa decisione di Biagio di lasciare Sara, saranno quindi, altri protagonisti del parterre a dividersi. Uno dei due punti definitivi era stato largamente previsto da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne 6 maggio: fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Aldo

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 maggio, in puntata, tra Aldo e Gemma Galgani verrà messo un punto. I due protagonisti del parterre del famoso dating show hanno cominciato qualche settimana fa a vedersi.

La coppia aveva attirato le critiche degli opinionisti perché hanno sempre raccontato che tra di loro ci fosse un’amicizia.

In seguito è stato Aldo a cominciare un vero e proprio corteggiamento, mai ricambiato da Gemma. Adesso, sembra che tra i due ci sia stato un bacio a stampo.

La Dama torinese e il Cavaliere, dopo lo scambio d’effusioni, decideranno comunque di chiudere la frequentazione, perché Gemma Galgani non sembra sia disposta ad andare oltre.

Anticipazioni Uomini e Donne 6 maggio: come previsto, finisce tutto tra Luca ed Elisabetta

A Uomini e Donne, nella puntata del 6 maggio, secondo le anticipazioni, anche Luca ed Elisabetta saranno protagonisti.

Il Cavaliere è da settimane sotto attacco per il suo atteggiamento verso le donne. Recentemente, infatti è stato aspramente criticato per dei post su Instagram in cui utilizzava parole poco felici nei riguardi di Angela.

Ma agli opinionisti non convinceva nemmeno l’atteggiamento che il Cavaliere aveva nei confronti d’Elisabetta. La Dama racconterà d’aver deciso di lasciare Luca, proprio ascoltano le critiche di Tina Cipollari.

In particolare, Elisabetta, si è convinta che, se il legame sentimentale non si è formato in questa prima fase della loro conoscenza, non arriverà più.

A fine puntata, la Dama decide di conoscere già un nuovo ragazzo, arrivato solo per conoscere lei.

