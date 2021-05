Tragedia a Sassari, dove un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere caduto in una pozza d’acqua. Il dramma si sarebbe consumato in pochi istanti, nel giardino di una villetta nelle campagne di Taniga, tra il capoluogo e Sorso, e il piccolo sarebbe deceduto in ospedale.

Bimbo di 18 mesi cade in una pozza e muore

Le speranze di scongiurare il peggior epilogo per il piccolo, come riporta Ansa, si sarebbero spente nel giro di poche ore, dopo il trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Il bimbo di 18 mesi, caduto nella mattinata di ieri in una pozza d’acqua nel giardino della casa in cui viveva con i genitori, non ce l’ha fatta e sarebbe deceduto in serata.

Teatro del dramma, riferiscono i quotidiani locali e l’agenzia, l’area esterna a una villetta nelle campagne di Taniga, tra Sassari e Sorso.

Bimbo di 18 mesi muore a Sassari: la ricostruzione della dinamica

Il decesso del bambino sarebbe avvenuto poco dopo le 18.30 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale sassarese in cui era stato ricoverato dopo i soccorsi del padre e del personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione della Squadra Mobile del capoluogo, riferisce Ansa, il bimbo sarebbe sfuggito all’attenzione dei genitori per pochi istanti, ed è in quella breve parentesi che si sarebbe consumata la tragedia.

Gli inquirenti, riporta ancora l’agenzia di stampa, sarebbero al lavoro per completare la ricostruzione della dinamica.

Il piccolo sarebbe caduto in una pozza d’acqua all’esterno dell’abitazione e a nulla sarebbe valso l’immediato soccorso del padre. L’uomo avrebbe subito portato il minore presso la vicina struttura sanitaria di San Camillo, e i medici, intuita la gravità delle sue condizioni, ne avrebbero disposto il trasferimento alla Rianimazione del Santissima Annunziata, reparto dove poche ore più tardi il suo cuore avrebbe smesso di battere.

