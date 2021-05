In casa Ferragnez, c’è una super baby sitter che aiuta la celebre famiglia italiana: tata Rosalba. Entrata nella famiglia dalla nascita del piccolo Leone, cui si è da poco aggiunta la neonata Vittoria, da ormai 3 anni Rosalba lavora nella casa di Chiara Ferragni e Fedez, ed è diventata una figura fondamentale. Pochi giorni fa, la super imprenditrice ha postato una storia in cui la famiglia al completo festeggiava tata Rosalba, suscitando la curiosità dei follower.

Tata Rosalba, Chiara Ferragni sul doppio ruolo di mamma e lavoratrice

Dopo la nascita di Leone, Chiara Ferragni ha deciso di farsi aiutare da una tata speciale.

Anche se, infatti, i due genitori possono contare sull’appoggio e l’aiuto di una famiglia numerosa, non è sempre sufficiente. Sia la Ferragni sia Fedez, per cause lavorative, spesso sono costretti a viaggiare e non possono rimanere a casa coi bambini.

Proprio Chiara Ferragni, in un’intervista a Vanity Fair, ha spiegato la difficoltà di diventare mamma e le motivazioni che l’hanno spinta ad assumere Rosalba: “Leone mi ha insegnato il valore della morte. E quindi della vita. Mi ha messo davanti al baratro della fragilità, alle preoccupazioni, al fatto che non vivi più a cuor leggero come prima.

È come una costante interrogazione con te stessa, con le tue paure, con la vita“. Poi ha continuato: “Mi trovo in una situazione privilegiata, ma sono convinta che nessuna donna debba rinunciare alla propria professione diventando mamma. Leone ha aggiunto energia al mio lavoro”.

Tata Rosalba, Chiara Ferragni ha scelto una bravissima nanny

La stessa imprenditrice e influencer, ha aggiunto: “Ho una grandissima ammirazione per le mamme che fanno tutto da sole senza alcun aiuto. Io non potrei mai. Ho una bravissima nanny”. La tata di Leone dal 2018 e da poco anche di Vittoria, nel weekend ha festeggiato a casa Ferragnez il compleanno.

La tata era stata presentata per la prima volta sui social da Chiara Ferragni proprio nel 2018, quando Rosalba, Leone e la mamma Ferragni sono andati in vacanza insieme. Già in questa occasione, la Ferragni l’aveva definita “la nanny migliore del mondo”.

Chiara Ferragni assieme a tata Rosalba

Anno dopo anno, Rosalba è diventata una figura fondamentale all’interno della famiglia Ferragni-Lucia, sia per i genitori, sia per il bambino. Leone, infatti, pochi giorni fa sui social di papà Fedez, ha affermato che voleva andare in gita e portare con sé la mamma, il papà e “la Rosalba”.

Dunque, la famiglia ha festeggiato la donna in occasione del suo compleanno, con l’augurio di Chiara Ferragni su Instagram: “Happiest birthday Rosalba”.