Ilaria Capitani è un personaggio televisivo particolarmente noto al pubblico italiano. Da anni, è la vicedirettrice di Rai Tre, ma in questi giorni è soprattutto è al centro di una serie di polemiche scatenate in seguito all’intervento di Fedez sul palco del Concertone del 1 Maggio.

Ilaria Capitani chi è: la carriera in Rai

Ilaria Capitani, di origine partenopea, è nata nel 1967. Fin da piccola, secondo quanto riportano le fonti su di lei, ha manifestato un forte interesse per l’editoria che l’ha portata a frequentare la scuola di giornalismo a Perugia. Lì, ha vinto anche una borsa di studio che le ha permesso di lavorare al Corriere della Sera, occupandosi di cronaca sportiva e non.

Il 1991 è l’anno della svolta. La Capitani ha lavorato per tre anni al programma Il processo del lunedì, in compagnia di Aldo Biscardi. Dopo un breve periodo al TGR Lazio e poi a Giromattina, sempre su Rai3, è diventata portavoce dell’allora democratico sindaco di Roma Walter Veltroni. Diventata prima caporedattrice del TG2, è stata poi nominata vicedirettrice di Rai3 nel 2020, al fianco del direttore Franco di Mare, in queste ore al centro della bufera che coinvolge Fedez.

Ilaria Capitani e la telefonata con Fedez

La giornalista, nonostante l’eccellente carriera, è finita al centro delle polemiche a causa del presunto tentativo di censurare il cantante Fedez.

Nel particolare, quest’ultimo ha lamentato di aver subito pressioni dall’emittente televisiva sul suo monologo scritto in occasione del Concerto del 1 Maggio, dove ha attaccato direttamente alcuni leghisti e sostenuto con forza il Ddl Zan.

Inizialmente, la Rai ha smentito il fatto, ma Fedez ha registrato e pubblicato la telefonata svelando l’accaduto. In questa, Ilaria Capitani ha spiegato che secondo lei affrontare un argomento di grande importanza fosse poco opportuno in un contesto del genere.

L’azienda televisiva ha, infine, lamentato una serie di tagli da parte del rapper, dichiarando: “L’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli” e divulgando poi, l’intero testo della conversazione.