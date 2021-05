Ilary Blasi zia al settimo cielo: la conduttrice ha scelto un dolcissimo scatto della nipotina Jolie per condividere via social la sua gioia con l’affezionato pubblico. Lo scatto su Instagram non è passato inosservato, complice una didascalia che incornicia la preziosa istantanea.

Ilary Blasi zia, su Instagram la foto della figlia Isabel con la nipote

Sono trascorsi pochi giorni dal lieto annuncio di Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, sulla nascita della primogenita Jolie, la splendida bimba che ha avuto con il marito, Tiziano Panicci, e ora la conduttrice si gode i primi giorni da zia della sua terza nipotina (l’altra sorella, Silvia, è mamma di Stella e Nicole).

La moglie di Francesco Totti ha scelto una dolcissima foto per cristallizzare tutta la gioia della loro famiglia per la piccola di casa, e sul suo Instagram ha pubblicato un’immagine che ritrae la più piccola dei suoi figli, Isabel, con la cuginetta tra le braccia.

“Primo incontro… Isabel e Jolie“, ha scritto la conduttrice de L’Isola dei Famosi nella didascalia che accompagna lo scatto, sottolineando l’importanza del momento.

Instagram story di Ilary Blasi: foto della figlia Isabel con la nipote Jolie

La foto di Ilary Blasi con la figlia di Melory, Jolie

La sorella di Ilary Blasi ha condiviso poi, tra le sue Instagram Stories, un dolcissimo scatto della conduttrice con la piccola Jolie tra le braccia.

Una foto che la ritrae in veste di zia super raggiante, a sintetizzare perfettamente la nuova gioia che la bimba ha portato nella loro famiglia.

Instagram story di Melory Blasi: la figlia Jolie con la sorella Ilary Blasi

Poco prima, un’altra bellissima foto della primogenita di Melory Blasi con la zia Silvia aveva scaldato il cuore dei follower.

