Fiocco rosa in casa Blasi: Melory, sorella di Ilary ha infatti annunciato al mondo tramite i suoi profili social di aver dato alla luce una bambina, nei giorni scorsi. Ancora nessuna reazione (quantomeno social) dalla celebre conduttrice e moglie di Francesco Totti, che ora festeggiano l’arrivo della nipote e cuginetta dei 3 figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi zia, chi è la sorella Melory

Lontano dai riflettori dell’Isola dei Famosi, la famiglia di Ilary Blasi si allarga. A dare la lieta notizia è Melory, sorella di Ilary e decisamente più lontana dal mondo dello spettacolo. La donna, riportano le voci di gossip disponibili su di lei, è laureata in Ortottica e Assistenza Oftalmologica e attualmente lavorerebbe in uno studio oculistico.

Essere la sorella di una nota showgirl e conduttrice, però, le ha comunque garantito notorietà social.

Di lei aveva parlato la stessa Ilary poco tempo fa a Verissimo, anticipando che Melory avrebbe partorito una femminuccia ad aprile. Una delle due sorelle di casa, tra loro tutte molto unite, ha rispettato i tempi e pochi giorni è diventata mamma, rendendo così al contempo Ilary Blasi zia per la terza volta – l’altra sorella Silvia, infatti ,è già madre di due figlie: Stella e Nicole.

Ilary Blasi zia: è nata Jolie, la figlia di Melory

Dopo le tre figlie e le 2 nipoti femmine sin qui parte della famiglia Blasi, il rosa è ancora il colore di casa. Il 25 aprile Melory Blasi ha partorito una piccola femminuccia, di nome Jolie – a riprova che anche i nomi anglofoni sono prediletti in famiglia. Ad annunciarlo è stata lei stessa poche ore fa con un post Instagram.

“25/04 sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” ha scritto Melody, sposatasi nel 2017 con il dipendente delle Poste italiane Tiziano Panicci. Tante le reazioni al post e anche di personalità importanti del mondo dello spettacolo come l’attrice Michela Quattrociocche, Alessia Ventura e altri.

La zia Ilary Blasi non sembra aver menzionato la cosa nella diretta dell‘Isola dei Famosi di giovedì sera, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa arrivare qualche dolce pensiero per la nuova nipotina Jolie.