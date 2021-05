L’attesa serie tv intitolata Jupiter’s Legacy farà il suo debutto sul catalogo Netflix domani venerdì 7 maggio 2021. I dettagli sull’uscita: cast, trama e orario di messa in onda.

Jupiter’s Legacy: curiosità sulla nuova serie tv Netflix

Qualche giorno fa quando abbiamo riportato l’annuncio di Netflix sulle nuove uscite del mese di maggio ed ora sembra arrivato il momento di iniziare ad usufruire di alcune delle importanti novità introdotto in catalogo. È il caso del titolo Jupiter’s Legacy che gli appassionati potranno fruire da domani venerdì 7 maggio 2021. La serie tv è ispirata dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely e ci porterà in un mondo soprannaturale e pieno di supereroi, che dovranno fare i conti con il tempo che passa e con la salvaguardia del nostro pianeta.

La serie è stata ideata da Steven S. DeKnight conosciuto regista e sceneggiatore apprezzato dal grande pubblico per altre serie di successo come Buffy, Angel e Smallville che hanno avuto un grande apprezzamento anche da noi in Italia.

Jupiter’s Legacy: la trama

La storia ci porta ad avere a che fare con la prima generazione di supereroi che inizialmente vedremo impegnati ad organizzare le loro forze per salvare il pianeta.

Le cose cambieranno quando successivamente si ritireranno a vita privata e dovranno fare i conti con il passaggio di consegna ai loro figli, dotati di superpoteri ma ancora troppo acerbi per sapere come poterli usare. I figli quindi inizieranno ad avere delle problematiche dimostrandosi bramosi di farsi vedere alla stessa altezza della generazione leggendaria che li ha preceduti. Riusciranno i figli a trovare un compromesso?

Jupiter’s Legacy: quando la serie tv sarà disponibile su Netflix

L’attesa per i tanti curiosi è ormai terminata e finalmente abbiamo, oltre alla data, anche l’orario di uscita sul catalogo.

Jupiter’s Legacy sarà disponibile sul catalogo Netflix a partire dalle ore 09:00 di venerdì 7 maggio 2021.