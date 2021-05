Esce domani sul catalogo Netflix la tanto attesa serie tv di supereroi Jupiter’s Legacy. Scopriamo insieme le indiscrezioni sui personaggi che vedremo nella prima stagione della serie statunitense, importante novità di maggio 2021.

Jupiter’s Legacy: tutte le notizie sui supereroi che vedremo nella serie tv

È ormai tutto pronto per il rilascio ufficiale di Jupiter’s Legacy il 7 maggio 2021. Come successo spesso con le operazioni cinematografiche e seriali made in Marvel Comics o Dc Comics, case editrici leader mondiali del mondo del fumetto prima e del cinema poi, anche in Jupiter’s Legacy avremo a che fare con delle storie tratte da alcuni fumetti.

In particolare la serie è basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely.

Prima di immergerci nella visione delle puntate che usciranno il 7 maggio 2021, cerchiamo di fare chiarezza sui personaggi che andremo a conoscere grazie ai tratti distintivi dei personaggi che sono venuti fuori dalla serie di fumetti iniziata nel con una miniserie nel 2013.

Jupiter’s Legacy: i supereroi e la trama della serie

La serie Jupiter’s Legacy narrerà la storia di questa superlega formata da supereroi che hanno ottenuto i loro poteri intorno agli anni ’30 del 1900, quando un gruppo di sei giovani ragazzi americani scappa verso una misteriosa isola nell’Oceano Atlantico, che era apparsa in sogno al capo-spedizione Sheldon Sampson.

Gli avventurosi che dimostreranno aver acquisito dei poteri, che scopriranno essere trasmissibili alla propria prole, diventeranno i primi esponenti di una generazione di eroi capitanata da Sheldon.

Jupiter’s Legacy: i supereroi che vedremo nella serie Netflix

Sheldon (chiamato The Utopian) è il leader del gruppo formatosi che prende il nome The Union of Justice. Per Sheldon è fondamentale che i superpoteri a disposizione degli eroi siano usati solo per fare del bene agli altri, ponendo al centro della propria visione gli alti ideali del suo tempo che ora differiscono con quelli della sua famiglia.

Della sua famiglia fa parte il fratello maggiore Walter, membro fondatore delle lega dei supereroi. Dotato di grande intelletto che però vive quasi subendo la visione del fratello. Differisce da Sheldon per la sua freddezza e determinazione. Anche la moglie di Sheldon, Lady Liberty nata Grace Sampson, presenta anche lei i superpoteri dato che li ha acquisiti nell’impresa iniziale del gruppo di amici. Un altro componente e membro fondatore della Union of Justice è Fitz, uno dei membri più valorosi e che si spende tanto per la loro unione.

Intorno alle gesta dei padri fondatori della superlega di supereroi troveremo alcuni figli d’arte, atti a prendere il posto dei genitori. E’ il caso di Brandon, figlio di Grace e Sheldon che vorrebbe prendere il posto del padre ma deve scontrarsi con la sua fama; Chloe sorella di Brandon che presenta dei grandi superpoteri che lei non vorrebbe sfruttare.

Intorno alle vicende della superlega si posizioneranno altri supereroi che a differenza loro vorrebbero usare i poteri per i loro scopi personali, diventando così gli antagonisti più duri della seria.

Jupiter’s Legacy: cast e personaggi

In sintesi vedremo: