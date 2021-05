Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, nel corso di questo venerdì l’influsso di Mercurio si tradurrà per voi in alcune ottime possibilità di superamento delle difficoltà passate. Specialmente per quanto riguarda la posizione lavorativa, sarete in grado di lasciarvi alle spalle dissapori e fastidi, dando il massimo in questo ultimo giorno lavorativo per garantirvi un fine settimana spensierato e privo di pensieri negativi.

Occhio solo per quanto riguarda le relazioni amorose, perché sembrate poter essere chiamati a intraprendere un qualche tipo di litigio o battibecco con la vostra dolce metà. Mercurio stimola le novità, pensate bene a cosa vorreste cambiare e iniziate a lavorarci su!

Oroscopo Bilancia, 7 maggio: amore

Benino in amore, nonostante sembri attendervi un qualche tipo di litigio con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati.

Nulla di traumatico o che possa avere chissà quali ripercussioni, sembra potersi addirittura risolvere prima di sera! Grazie al supporto di Mercurio, poi, non si può escludere che voi amici della Bilancia single siate davanti ad un qualche nuovo tipo di conoscenza, anche se potrebbe non trasformarsi in una relazione duratura e stabile.

Oroscopo Bilancia, 7 maggio: lavoro

La giornata lavorativa vi regalerà i maggiori influssi positivi di venerdì, carissimi amici nati sotto la Bilancia. Sarete produttivi al massimo, intenti a recuperare tutte quelle piccole cose che non siete stati in grado di fare in settimana, portandovi anche magari avanti con le mansioni per la settimana prossima.

Tuttavia, nessuna grande novità sembra essere alle porte.

Oroscopo Bilancia, 7 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna qualcosa sembra volervelo riservare e regalare, cari amici della Bilancia. Il suo supporto potrebbe farvi superare rapidamente quel battibecco con la vostra dolce metà, oppure farvelo direttamente schivare!