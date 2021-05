Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, la vostra giornata di venerdì sembra configurarsi come tranquilla e spensierata, priva di grosse complicazioni, ma anche senza importanti novità. Potrete fare alcuni buoni passi avanti rispetto ai vostri progetti e piani per il futuro, contando però esclusivamente sulle vostre buone abilità e capacità, oltre all’impegno che costantemente mettete in ogni cosa che fate.

Un certo senso di stanchezza potrebbe probabilmente colpirvi in serata a causa dell’opposizione di Marte, ma gli altri astri della vostra orbita vi garantiscono comunque dei buoni momenti di unione assieme a chiunque decidiate di trascorrerla.

Oroscopo Capricorno, 7 maggio: amore

Nonostante il romanticismo non sia tra le vostre caratteristiche preponderanti, cari amici nati sotto il segno del Capricorno, nel corso di questo buon venerdì sembra poter essere soggetto ad un importante miglioramento!

Dedicate tutte le attenzioni che merita alla vostra dolce metà, assieme potrete trascorrere una serata veramente piacevole e all’insegna dei buoni sentimenti che vi legano!

Oroscopo Capricorno, 7 maggio: lavoro

Bene anche sul posto di lavoro dove non vi attendono grosse sfide, problemi, inghippi o litigi. Dovreste essere in grado di concludere pressoché tutte le mansioni che vi vengono assegnate, garantendovi anche un fine settimana spensierato e privo di preoccupazioni lavorative. Il costo che dovrete pagare sarà solo un po’ di stanchezza a fine giornata, ma nulla che una buona dormita o un po’ di compagnia non possano farvi superare!

Oroscopo Capricorno, 7 maggio: fortuna

L’unico aspetto leggermente sottotono della giornata è l’influsso della Dea bendata della fortuna. Ma non vivetelo come un problema, cari amici del Capricorno, perché la giornata non presenta sfide o problemi e il suo supporto potrebbe non servirvi neppure.