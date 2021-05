Sesta serata insieme ad Un passo dal cielo 6 – I guardiani che verrà trasmesso su Rai 1 alle 21:20 di giovedì 6 maggio 2021. Continuano le avventure per l’ispettore forestale Francesco Neri interpretato dall’attore Daniele Liotti.

Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della sesta puntata in onda il 6 maggio 2021

Nella sesta puntata della serie tv di Rai 1 dal titolo Un passo dal cielo 6 – Il confine, comparirà la bella Federica una ragazza cieca. La ragazza attraverserà un triste momento quando suo padre verrà ritrovato senza vita. Il ritrovamento del corpo far scattare le indagini con l’ispettore Francesco Neri ed il suo fidato collega Vincenzo Nappi che si imbatteranno quindi in un ermetico e tormentato paesino di confine in una vallata.

I due dovranno cercare di indagare su chi possa essere stato il colpevole dell’omicidio confrontandosi con un contesto fatto di rivalità antiche condite per giunta da amori segreti. I due colleghi si troveranno spaesati per via di questo contesto così particolare ma cercheranno di fare il meglio per aiutare la giovane ragazza a risolvere questo intricato omicidio che vede suo padre come la vittima.

Nel frattempo un ritorno inatteso sconvolge la tranquilla vita di Manuela e Vincenzo.

Per Francesco invece si avvicina lentamente la verità su Emma proprio nel momento in cui suo rapporto con Dafne e la piccola Lara appare essere arrivato ad una svolta.

Un passo dal cielo 6: la storia

La storia in questa sesta stagione di Un passo dal cielo è ambientata in Veneto, a differenza delle stagioni che hanno visto come protagonista Terence Hill. Le splendide cornici di questa stagione saranno i fantastici laghi e magnifiche vallate tra le Dolomiti, dove i tanti misteri della miniera continueranno a sconvolgere la vita dell’ispettore forestale e protagonista Francesco Neri.

Le avventure che prendono forma in questi stupendi luoghi vedono come protagonisti i guardiani di questi meravigliosi posti, che sono uomini forti e determinati: le guardie forestali.