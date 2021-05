Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 7 maggio ci potrebbe essere un’inattesa sorpresa per i telespettatori. In studio dovrebbe tornare una coppia storica della trasmissione.

Dopo settimane in cui i pettegolezzi si rincorrevano, finalmente Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua torneranno nello studio del famoso dating show per raccontare i progressi della loro storia.

Sarà veramente finita?

La versione di Roberta Di Padua

A Uomini e Donne, nella puntata del 7 maggio, torneranno Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. La Dama sarà la prima a tornare in studio e a raccontare la sua versione dei fatti.

Roberta Di Padua racconterà di alcune incomprensioni, dovute, a suo avviso, al carattere particolare del Cavaliere. Questi malintesi hanno portato i due protagonisti del dating show quasi alla rottura. La Dama racconterà degli episodi specifici in cui il carattere di Riccardo Guarnieri avrebbe creato dei problemi alla loro coppia.

In particolare, Roberta Di Padua svela un episodio successo recentemente in un hotel salernitano, che fa infuriare il Cavaliere.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Ida Platano prende la parola

Nella puntata del 7 maggio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua racconteranno i problemi della loro relazione.

La versione della Dama, però, farà arrabbiare il Cavaliere che lascerà lo studio.

La Dama rincarerà la dose asserendo che Riccardo Guarnieri l’abbia scelta solo con la mente e non per un reale coinvolgimento emotivo. Sembra che il Cavaliere non sia nemmeno geloso della Dama. Riccardo Guarnieri proverà a spiegare i suoi atteggiamenti, accusando, perfino, Roberta Di Padua di non dire tutta la verità.

A mettere la ciliegina sulla torta arriverà Ida Platano, che non si esimerà da dire la sua opinione.

Anche la Dama, ex storica del Cavaliere pugliese, accuserà Riccardo Guarnieri per il suo carattere problematico.

