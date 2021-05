Carlo Conti è da poco tornato sulle scene con Top10, il gioco che dà voce ai gusti degli italiani! Ma chi è il conduttore di Rai1 sempre attento alla tintarella, ormai icona del piccolo schermo?

Carlo Conti: 40 anni di successo

Nato a Firenze il 13 marzo 1961, Carlo Conti ha da poco compiuto 60 anni. Solare, dinamico, ha conquistato il pubblico con i suoi varietà tra cui Tale e Quale Show, I Migliori Anni, il game show L’eredità naturalmente e molti altri. Direttore artistico e conduttore di Sanremo dal 2015 al 2017, ha sicuramente un’onorata carriera ma alle sue spalle si cela anche un’infanzia difficile e un recente ricovero in ospedale a causa del Coronavirus.

Dall’infanzia con la madre Lolette a Rai 1

Dopo aver perso il padre per un tumore ai polmoni a soli 18 mesi, il conduttore toscano cresce con la mamma, una donna forte dall’insolito nome di Lolette, frutto di un errore di registrazione all’anagrafe per cui la “C” di Colette si trasformò in una “L”.

Diplomato in ragioneria, ottiene subito un posto come bancario. Nel 1986 si dimette per inseguire la strada dello spettacolo, il suo vero sogno. Dopo i primi anni trascorsi presso radio fiorentine, conosce Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni e i 3 amici toscani diventano subito una garanzia di risate per il pubblico nei teatri.

Nel settembre 2020 li abbiamo rivisti affiatati come sempre su Rai1 con Panariello Conti Pieraccioni – Lo Show. Ma la vera svolta arriva con l’esordio in Rai come conduttore del programma musicale Discoring: da lì la strada del successo è ormai spianata.

Carlo Conti e la vita privata: un passato da latin lover

Sebbene Carlo Conti non si lasci andare a troppe confidenze, stando ad alcune sue dichiarazioni egli vanterebbe un passato da vero “don Giovanni”. A mettere fine alla sua carriera di latin lover è Francesca Vaccaro, fashion designer di 11 anni più giovane di lui, conosciuta dietro le quinte di Domenica In.

Convolati a nozze nel 2012, i due hanno avuto un figlio, Matteo.

Prima di Francesca, però, altre donne, sia dello spettacolo sia sconosciute, hanno fatto breccia nel suo cuore. Voci di corridoio parlano di Luana Colussi, ex presentatrice e modella che ha lavorato con Carlo Conti in Va ora in onda e Francesca Giaccari, finalista di Miss Italia. Tra queste sicuramente quella con Roberta Morise, “professoressa” a L’eredità, ha costituito una relazione più importante e duratura, terminata poco prima che Carlo si sposasse con l’attuale moglie.