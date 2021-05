La puntata del 7 maggio di Uomini e Donne comincia con l’arrivo in studio di Roberta Di Padua. La Dama racconta che tra lei e Riccardo Guarnieri ci sono dei problemi.

L’atmosfera si riscalda e, per complicare ulteriormente le cose, prende la parola anche Ida Platano.

Riccardo e Roberta: confronto in studio a Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono tornati nello studio di Uomini e Donne nella puntata del 7 maggio. Il racconto dettagliato dei due protagonisti del parterre sottolinea la realtà della cose: la Dama e il Cavaliere non sono fatti per stare insieme.

Al di là degli episodi raccontati che lasciano a bocca aperta per quanto siano futili, il loro modo di parlare rende palese che non si sopportano più.

Roberta Di Padua, in particolare, sembra del tutto esasperata: “Ci sono state un po’ di discussioni… Conoscevo il suo carattere, ma poi, alla fine sono voluta andare fino in fondo… Ma oggi è difficile… Ci sono state troppe cose che non sono andate“.

Più la puntata più avanti, più escono dettagli che sbalordiscono per quanto siano puerili. Mentre la Dama attacca gli atteggiamenti di Riccardo Guarnieri, il Cavaliere continua a ripetere che per lui non è cambiato nulla: “Io non è che sono un mostro… Parliamo di piccolezze… Quando siamo usciti di qua andava bene, adesso non va più bene“.

Riccardo Guarnieri attaccato da Ida, Gianni e Tina a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno raccontato le incomprensioni che stanno complicando la loro storia. Il Cavaliere è convinto che, in realtà, sia la Dama a essere cambiata: “Mi vedi con occhi diversi… Vedi solo i difetti… Io non sono cambiato“. Il punto massimo della discussione si è raggiunto quando Riccardo ha anche lasciato lo studio, per poi rientrare: “Scusate… girano pure a me le scatole“.

I dubbi sono così forti che Roberta si è convinta che il Cavaliere, in realtà, non sia preso da lei, come lo era da Ida Platano. L’ex non si è lasciata scappare l’occasione per intervenire nella discussione: “Riccardo è una persona che non sa vivere in coppia“.

Anche Tina Cipollari ha attaccato il povero Riccardo: “Tu hai mille difetti e forse un pregio… Non sei proprio fatto per la convivenza“.

