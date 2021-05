Notte di massaggi e sorrisi per Emanuela Tittocchia e Awed, insieme sul letto all’Isola dei Famosi dopo aver conquistato una parentesi di comfort grazie alla vittoria incassata in una prova del reality. A un certo punto della serata, la sorpresa della naufraga che lascia il compagno d’avventura senza parole: “Non ci credo!”. Scintilla d’amore in vista? Qualcuno sarebbe pronto a scommettere sulla nascita di una coppia sotto il sole dell’Honduras.

L’Isola dei Famosi: Emanuela Tittocchia lascia Awed senza parole

Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021 sorprende il naufrago Awed con una parentesi senza veli, lasciandolo senza parole.

Anzi, con una sola esclamazione: “Non ci credo!“.

È successo nella calda notte dell’Honduras, quando i due concorrenti si sono abbandonati al comodo letto pronto per loro dopo aver vinto una prova del programma.

I naufraghi hanno dormito insieme, ma prima c’è stato qualcosa che ha inondato l’aria di vibrazioni d’intesa. Al punto che si parla già dell’alba di un nuovo amore.

“Manu, voglio concederti un massaggio fatto da me medesimo“, ha dichiarato Awed a Emanuela Tittocchia, felicissima, dal canto suo, di poter godere di un po’ di relax lontana dalle fatiche del reality.

Prima del massaggio, la “sorpresa”: la concorrente si è fatta aiutare a spogliarsi, e proprio in quel momento si è mostrata a seno scoperto davanti a lui.

“Ma tu sei nuda! – ha esclamato Awed – Non ci credo!“. Tra battute e sorrisi, la serata è proseguita con un apprezzamento della Tittocchia al gesto del naufrago: “È come se mi stessi un po’ svegliando in questi giorni. Mi sembra di ritrovare un po’ di leggerezza. La sto ritrovando“.

Emanuela Tittocchia dopo la notte con Awed: la confessione

Trascorsa la notte con Awed, Emanuela Tittocchia ha confessato apertamente le sue sensazioni davanti alle telecamere.

“C’era molto feeling, e ho ritrovato una voglia di flirtare che non sentivo da tanto tempo“.

Al rientro su Playa Arrivista, Rosaria Cannavò non ha resistito alla tentazione di scoprire com’è andata e ha chiesto alla diretta interessata, prima di affidare al pubblico una sua considerazione: “Io che la conosco, so che questa notte è successo qualcosa, al 100%“.

Emanuela Tittocchia, però, ha preferito virare su un vago “Oggi ti lascio sulle spine” davanti alla curiosità della compagna d’avventura. Saranno davvero rose? Sui social, alcuni si dicono pronti a scommetterci.

